„Dovada, dacă mai avea nevoie cineva, că ÎCCJ a devenit un actor politic”. Ce reclamă Emilia Șercan după decizia în cazul lui Dominic Fritz

Jurnalista Emilia Șercan a criticat joi activitatea de comunicare a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), după ce instituția a anunțat pe Facebook decizia prin care a fost confirmată hotărârea Curții de Apel Timișoara privind existența unei stări de conflict de interese în cazul primarului Timișoarei, președintele USR Dominic Fritz.

„Dovada, dacă mai avea nevoie cineva, că Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a devenit un actor politic”, a scris jurnalista într-o postare publicată pe Facebook.

ÎCCJ a publicat joi pe pagina sa de Facebook un comunicat de presă referitor la decizia prin care a fost confirmată hotărârea Curții de Apel Timișoara privind conflictul de interese în cazul lui Dominic Fritz.

Șercan susține că, de la începutul anului, instanța supremă a avut doar zece postări pe Facebook și că niciuna dintre acestea nu a vizat o decizie pronunțată într-un dosar privind o persoană fizică.

„Totuși, anunță decizia referitoare la Dominic Fritz, care este și președintele USR, partid care a decis să nu intre la guvernare cu PSD. Fritz a fost nominalizat explicit în lista neagră de politicieni, activiști și jurnaliști adoptată prin celebra hotărâre de săptămâna trecută a CSM. Și tot azi, cu ore bune înainte ca decizia să fie făcută publică în portalul instanțelor de judecată – deci nu mă refer la postarea de acum 32 de minute pe Facebook – decizia era anunțată în regim de breaking news de LuJu și Gândul”, a mai scris Șercan.

Ce a anunțat Înalta Curte

În postare, Emilia Șercan a enumerat toate mesajele publicate pe pagina de Facebook a Înaltei Curți de la începutul anului și până în prezent.

„Iată care au fost postările făcute de Înalta Curte de Casație și Justiție de la începutul anului și până acum, cu tot cu cea referitoare la Dominic Fritz.