„Dovada, dacă mai avea nevoie cineva, că ÎCCJ a devenit un actor politic”. Ce reclamă Emilia Șercan după decizia în cazul lui Dominic Fritz
Jurnalista Emilia Șercan a criticat joi activitatea de comunicare a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), după ce instituția a anunțat pe Facebook decizia prin care a fost confirmată hotărârea Curții de Apel Timișoara privind existența unei stări de conflict de interese în cazul primarului Timișoarei, președintele USR Dominic Fritz.
„Dovada, dacă mai avea nevoie cineva, că Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a devenit un actor politic”, a scris jurnalista într-o postare publicată pe Facebook.
ÎCCJ a publicat joi pe pagina sa de Facebook un comunicat de presă referitor la decizia prin care a fost confirmată hotărârea Curții de Apel Timișoara privind conflictul de interese în cazul lui Dominic Fritz.
Șercan susține că, de la începutul anului, instanța supremă a avut doar zece postări pe Facebook și că niciuna dintre acestea nu a vizat o decizie pronunțată într-un dosar privind o persoană fizică.
„Totuși, anunță decizia referitoare la Dominic Fritz, care este și președintele USR, partid care a decis să nu intre la guvernare cu PSD. Fritz a fost nominalizat explicit în lista neagră de politicieni, activiști și jurnaliști adoptată prin celebra hotărâre de săptămâna trecută a CSM. Și tot azi, cu ore bune înainte ca decizia să fie făcută publică în portalul instanțelor de judecată – deci nu mă refer la postarea de acum 32 de minute pe Facebook – decizia era anunțată în regim de breaking news de LuJu și Gândul”, a mai scris Șercan.
Ce a anunțat Înalta Curte
În postare, Emilia Șercan a enumerat toate mesajele publicate pe pagina de Facebook a Înaltei Curți de la începutul anului și până în prezent.
„Iată care au fost postările făcute de Înalta Curte de Casație și Justiție de la începutul anului și până acum, cu tot cu cea referitoare la Dominic Fritz.
- (1) 15 ianuarie – Concluzii scrise privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților
- (2) 6 februarie – -Apel către Primul ministru pentru respectarea statului de drept și a independenței justiției
- (3) 10 februarie – Întrebare preliminară privind regimul juridic ocrotit de legislația europeană privind statutul magistraților
- (4) 12 februarie – Instanța supremă anunță organizarea celei de-a doua unde de dezbateri cu societatea civilă și publică raportul primei reuniuni
- (5)26 februarie – Comunicat de presă după întâlnirea „Cum apărăm statul de drept?” organizată de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu societatea civilă
- (6)25 martie – Comunicat privind suspendarea Deciziei nr.574/2025 emise de prim-ministrul Ilie Bolojan privind înființarea comitetului constituit pentru legile justiției
- (7)31 martie – Informare publică în legătură cu bilanțul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2025
- (8)20 aprilie – Comunicat de presă privind soluția de stabilire a imprescriptibilității dreptului de a reporta soldul sumei negative a TVA
- (9) 14 mai – Comunicat de presă despre vizita domnului Mattias Guyomar, Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, la Înalta Curte de Casație și Justiție
- (10) 15 iunie – Comunicat referitor la participarea Președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție la Conferința Rețelei Președinților Curților Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană
- (11) Acum 32 minute – Comunicat de presă – Înalta Curte de Casație și Justiție confirmă hotărârea Curții de Apel Timișoara prin care s-a reținut starea de conflict de interese a primarului Municipiului Timișoara, domnul Fritz Dominic Samuel”