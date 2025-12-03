Dr. Paul Stanciu, medic ginecolog: „Durerea nu este normală. Endometrioza se poate trata, iar viața poate reveni la normal!”

Endometrioza afectează peste 190 de milioane de femei, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Deși există soluții moderne de tratament, ce oferă o șansă reală la o viață fără durere pentru femeile care suferă de această boală, România încă se confruntă cu subdiagnosticarea acestei patologii. „Durerea severă nu este normală. Dar, de multe ori, femeile se lovesc de răspunsuri precum: durerea la menstruație este normală, dacă nu se vede nimic pe ecografie, cu siguranță nu e nimic acolo”, atrage atenția dr. Paul Stanciu, medic ginecolog cu experiență de peste 10 ani în spitale de top din Marea Britanie. Medicul detaliază metodele de diagnostic și tratament moderne ce vindecă endometrioza.

Diagnosticul corect: primul pas spre vindecare

Endometrioza este o afecțiune în care țesutul similar cu cel care căptușește uterul crește în afara acestuia, provocând dureri, inflamație și uneori infertilitate. Deși este o boală cronică, aceasta poate fi tratată eficient, mai ales dacă este diagnosticată la timp. O analiză publicată în Frontiers in Medicine confirmă că endometrioza este o boală cronică, estrogen-dependentă, cu impact major asupra calității vieții, fiind subdiagnosticată în multe regiuni din lume. Diagnosticul corect este adesea pus după 7–10 ani de la debutul durerilor, potrivit mai multor studii internaționale.

Dr. Paul Stanciu, medic ginecolog cu experiență de peste 10 ani în spitale de top din Marea Britanie, poate fi găsit și la Ponderas Academic Hospital/Foto: Regina Maria

Dr. Paul Stanciu, medic ginecolog: „Probabil una dintre primele greșeli este limitarea investigațiilor la o ecografie simplă care, dacă nu este făcută de experți în diagnosticul endometriozei, poate rata leziunile endometriozice, pacienta fiind asigurată că totul este în limite normale și că nu ar trebui să mai caute motive pentru durere. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care se ajunge la o întârziere atât de lungă în punerea diagnosticului.”

Dr. Paul Stanciu este medic ginecolog, profesor asistent la St. George’s University School of Medicine, și primul chirurg ginecolog din lume acreditat de Societatea Europeană de Chirurgie Robotică Ginecologică (SERGS) să opereze cu 2 mari platforme robotice existente: da Vinci și Versius.

Medicul român, originar din Timișoara lucrează în Anglia de mai bine de un deceniu, iar de anul trecut își desfășoară activitatea și în București, în echipa Centrului de Chirurgie Ginecologică Avansată din Ponderas Academic Hospital unde își pune toată experiența acumulată în slujba tratării pacientelor din România. În opinia sa, endometrioza nu mai trebuie să fie o condamnare la durere cronică, infertilitate sau intervenții chirurgicale traumatizante, fiindcă tehnologia de ultimă generație transformă complet abordarea terapeutică.

În opinia doctorului Stanciu, durerea severă nu este normală nicăieri în corp și cu siguranță trebuie căutată cauza care generează această durere.

Studiile arată că ecografiile standard pot rata până la 50% din cazurile de endometrioză profundă, dacă nu sunt făcute de specialiști.

„Atunci când pacientele află diagnosticul de endometrioză simt o ușurare pentru că au găsit un răspuns pentru durerile cronice pe care le acuzau și pe care nimeni nu le lua în considerare sau nu le investiga în adevăratul sens al cuvântului”, ne-a mai spus dr. Stanciu.

Chirurgia robotică: precizie milimetrică și recuperare rapidă

Modul în care această boală este tratată s-a schimbat radical datorită chirurgiei robotice, oferind pacientelor șansa la o viață normală, fără compromisuri.

Un studiu multicentric publicat în Archives of Gynecology and Obstetrics confirmă că „implementarea chirurgiei robotice în centrele de endometrioză este în creștere, iar acuratețea diagnostică și terapeutică este semnificativ îmbunătățită.”

„Robotul reduce tremurul chirurgical, crește acuratețea și finețea disecției, reducând pierderile de sânge, riscurile și complicațiile asociate unei intervenții chirurgicale,” a precizat dr. Stanciu. Acest lucru este esențial mai ales în cazurile complexe, cum ar fi endometrioza profund infiltrativă, care afectează mai multe organe.

Un studiu internațional publicat în Frontiers in Medicine confirmă afirmațiile medicului român: „chirurgia robotică oferă o vizualizare superioară și o dexteritate crescută în tratamentul endometriozei profunde, cu rezultate mai bune în conservarea fertilității și reducerea durerii.”

Chirurgia robotică în cazul femeilor cu endometrioză înseamnă dureri mai puține, o recuperare mai accentuată, reducerea riscului de aderențe intraoperatorii și o reîntoarcere la familie și în societate mult mai rapidă.

Dr. Stanciu a salvat singurul ovar al unei femei, grav afectat de endometrioză, dându-i șansa de a deveni mamă

Dr. Paul Stanciu este primul chirurg ginecolog din lume acreditat de Societatea Europeană de Chirurgie Robotică Ginecologică să opereze cu 2 mari platforme robotice existente: da Vinci și Versius

Dr. Stanciu își amintește povestea unei tinere cu endometrioză recidivantă, care avea un singur ovar, afectat de două chisturi mari.

„Pacienta fusese diagnosticată anterior cu un chist endometriozic masiv, care a necesitat îndepărtarea ovarului drept. Ulterior, endometrioza a recidivat, afectând singurul ovar rămas — cel stâng — unde s-a dezvoltat un nou chist endometriozic de mari dimensiuni, însoțit de un chist dermoid și o placă extinsă de endometrioză profundă în zona rectului. Această combinație de leziuni afecta grav calitatea vieții, provocând dureri intense și sângerări rectale în timpul menstruației”, ne-a explicat medicul care a tratat pacienta prin chirurgie robotică.

„Robotul ne-a ajutat să facem o excizie completă a endometriozei profunde rectale și să îndepartăm în siguranță cele două chisturi, păstrând ovarul stâng integru. Simptomele au dispărut complet, iar ovarul a revenit la dimensiuni și funcție normale.”

Cu alte cuvinte, medicul i-a dat tinerei posibilitatea să devină în viitor mamă, dacă dorește. Această abordare este susținută de cercetări recente publicate în MDPI Life, care arată: „chirurgia robotică permite excizii precise ale leziunilor endometriozice, cu conservarea structurilor anatomice și reducerea riscului de recidivă”.

Endometrioza este responsabilă pentru până la 50% dintre cazurile de infertilitate la femei, iar studiile recente arată că femeile cu endometrioză pot avea șanse mai mari de a concepe decât cele cu alte cauze de infertilitate, dacă sunt tratate corespunzător.

„Tratamentul endometriozei se aseamănă, într-o oarecare măsură,s cu tratamentul cancerului”

Echipa multidisciplinară este cheia succesului în diagnosticarea și tratarea endometriozei, este de părere dr. Stanciu.

„Devine din ce în ce mai evident că tratamentul endometriozei se aseamănă într-o oarecare măsură cu tratamentul cancerului. Nu este un tratament care poate fi derulat doar de chirurg. Este un tratament complex, de multe ori personalizat și multidisciplinar, unde ai nevoie de psiholog, fizioterapeut, dar și alți specialiști din sferele chirurgicale adiacente: chirurg colorectal, urolog, chirurg toracic în cazul interesării multiorgan a acestei afecțiuni”.

La fel ca în cazurile de cancer, și în cazurile de endometrioză, pacientul interacționează cu o echipă medicală multidisciplinară. Iar acesta nu este singurul element comun al celor două patologii. „Endometrioza netratată are un risc crescut de transformare malignă,” avertizează dr. Stanciu care face referire la cazuri de cancer apărut din unele leziuni endometriozice netratate, inclusiv la paciente de peste 60 de ani.

Mesajul medicului pentru femeile care suferă în tăcere de dureri la menstruație este următorul: „Ascultați-vă corpul. Durerea nu este normală. Endometrioza se poate trata, iar viața dumneavoastră poate reveni la normal!”

Articol susținut de Regina Maria