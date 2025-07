Dragoș Anastasiu, întrebat de HotNews ce s-ar întâmpla cu bugetul țării dacă mai multe companii ar da mită precum a făcut firma sa: „Ar fi o nenorocire”

Decizia de a încheia un contract fictiv pentru a masca mită pe care compania sa o dădea unui inspectoare ANAF a fot una greșită și nicio altă companie din România nu ar trebuie să recurgă „la șpaga pentru supraviețuire” sau cea „pentru îmbogățire”, a declarat Dragoș Anastasiu în conferința de presă în care și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier.

În conferința de presă pe care a ținut-o singur, la guvern, Anastasiu a susținut că „există două tipuri de şpăgi”: „există şpăgi de supravieţuire şi şpăgi de îmbogăţire şi, din punctul meu de vedere, treaba a fost din zona de supravieţuire”.

După anunțul demisiei sale, în sesiunea de întrebări adresate de jurnaliști, HotNews l-a întrebat: „În acest moment în România sunt aproximativ 1,1 milioane de firme active, conform Registrului Comerțului, unele dintre ele sunt sub presiunea unor funcționari ANAF, doar o parte dintre ele, conform datelor din justiție, ajung să încheie contracte fictive și să fie descoperite astfel de contracte în folosul unor rude ale acestor funcționari ANAF corupți. Ce s-ar întâmpla pentru bugetul țării dacă mai mult astfel de firme ar alege să încheie astfel de contracte ca firma dvs.?”

„Ar fi o nenorocire dacă s-ar întâmplă acest lucru”, a replicat imediat Dragoș Anastasiu înainte de a-și motiva decizia luată în 2008.

„Eu nu mă scuz. N-am semnat eu contractul, dar l-am acceptat. Contextul a fost unul de criză majoră. Eu am declarat și găsiți pe internet câte ture făceam în cimitirul din fața firmei mele în perioada respectivă căutând soluții, câte nopți n-am dormit căutând soluție. De ce? Pentru că statul român îmi ținea banii. În momentul respectiv am avut această variantă, fie încă șase luni să-mi țină banii ceea ce însemna faliment sau să fac așa ceva. Nu spun că am făcut bine”, a precizat Anastasiu.

El a continuat prin a spune că nu multe companii ajung în asemnea situații în care trebuie să încheie contracte fictive „pentru a supraviețui” și oricum încurajează anteprenorii să nu facă ca el.

„Invers trebuie să se întâmple. Eu, cu mintea mea de acum pec care din păcate nu o aveam atunci, m-aș duce în aceeași secundă la DNA sau ANAF. Nu încurajez să se facă nici pentru supraviețuire și nici pentru îmbogățire. Sunt de neacceptat”, a precizat Anastasiu.

Vicepremierul Dragoş Anastasiu și-a anunțat demisia, duminică, într-o conferință de presă de peste o oră, în care a vorbit despre contextul în care, timp de opt ani, în perioada 2009-2017, compania sa a mituit o angajată ANAF. El a susținut că contextul în care a acceptat să dea mită a fost „unul de criză majoră” și fost vorba despre „șpagă de supraviețuire” în fața abuzurilor statului.