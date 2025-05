„În ciclurile electorale, BNR avea grijă să nu tulbure și mai mult apele, când era volatilitate politică” / Predicția unui analist economic după ce euro a trecut pragul de 5 lei

Cursul de schimb ar putea să-și revină în următoarele zile la valori mai mici de 5 lei pentru un euro, după ce marți a trecut de acest prag, a declarat pentru Agerpres analistul economic Dragoș Cabat, membru în Consiliul Director al CFA, organizația profesioniștilor în investiții.

„Pentru mine e un pic neașteptat. Am mai vorbit despre principalele efecte ale volatilității acesteia din viața politică românească și dintre lucrurile care spuneam eu că o să rămână neschimbate era cursul de schimb, pentru că sentimentul meu era că Banca Națională, pe de-o parte, are rezerve suficiente și pe de-alta parte, așa cum s-a comportat întotdeauna, în toate ciclurile electorale, Banca Națională avea grijă să nu tulbure și mai mult în momentul în care era o volatilitate politică” a explicat Dragoș Cabat, co-fondator Cabat&Pah Investments.

„Cred că totuși cursul își va reveni”

În opinia sa, nu este exclus să vedem în zilele următoare că euro se va duce înapoi sub 5 lei.

„Aceasta este predicția mea. Erau de obicei două zile în care Banca Națională nu intervenea pe piețe. Era vinerea, de obicei, și uneori nici lunea. Acum nu suntem în acea paradigmă, dar cred că în zilele următoare totuși cursul își va reveni. Dacă nu, înseamnă că acesta este momentul pe care îl aștepta de multă vreme și instituția monetară din România ca să treacă la o depreciere a leului, pentru că leul totuși s-a apreciat relativ față de euro și față dolar, față de toate celelalte monede în termen real, prin faptul că inflația noastră a fost tot timpul mai ridicată decât cea din țările dezvoltate și, cu toate acestea, cursul de schimb a rămas constant de 5 – 6 ani”, mai spune analistul citat.

El a subliniat că acesta ar putea fi momentul unui șoc de trecere a leului dincolo de pragul de 5 lei, deși nu ar merge pe această variantă, cel puțin pe termen scurt, până în luna iunie.

„Dacă vom avea și o depreciere a cursului de schimb, în plus față de volatilitatea politică, și mai ales cu posibilități de a aluneca spre izolaționism, de a rupe legăturile cu Uniunea Europeană, dacă ținem cont și de inflația pe care o avem, cea mai mare din Europa, dacă ținem cont și de întregul context intern și internațional, economic și politic, atunci ar însemna că am fi foarte aproape ca agențiile de rating să ne deprecieze rating-ul de țară, ceea ce ar fi o veste foarte proastă. Cursul de schimb este una dintre ultimele ancore care ne-ar mai ține cât de cât să nu intrăm într-o depreciere de rating”, a adăugat Dragoș Cabat.

Bursa de la București a reacționat negativ la rezultatele turului I al alegerilor prezidențiale și la schimbările de pe scena politică, în timp ce dobânzile în funcție de care se calculează costul creditelor s-au majorat, iar cursul leu/euro a depășit marți pragul psihologic de 5 lei.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA).