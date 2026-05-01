Acuzat că a „uitat” să-și dea demisia, șeful Autorității pentru Digitalizarea României a fost dat afară. Cine a preluat conducerea

Aurel-Cătălin Giulescu a fost numit în funcția de președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan, publicată în Monitorul Oficial, potrivit Agerpres.

Giulescu l-a înlocuit în funcție pe Dragoș Cristian Vlad, numit în această calitate în 2022, de premierul de la vremea respectivă, Nicolae Ciucă.

Și decizia de eliberare a lui Vlad de la șefia ADR a fost publicată în Monitorul Oficial.

Decizia vine la scurt timp după ce deputatul liberal Octavian Oprea i-a cerut lui Dragoș Cristian Vlad „să își înainteze de îndată demisia de onoare”.

„Șefii de agenții au rămas bine ancorați în funcții, iar unul dintre cele mai clare exemple este Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de PSD pentru ocuparea acestei funcții de demnitate publică”, a transmis deputatul PNL, acuzând PSD că „minte cum respiră”, după ce partidul condus de Sorin Grindeanu anunțase că toți oameni numiți de social-democrați au plecat din aparatul administrativ.

În anul în care a fost numit Vlad, G4Media.ro scria că acesta este considerat un „apropiat al grupării Sebastian Ghiţă – Rovana Plumb”.

Liderul PSD de la acea vreme, Marcel Ciolacu, a susținut că Vlad are un CV care îl recomandă pentru postul de șef al ADR. De asemenea, el a declarat că Vlad nu îl cunoaşte personal pe Sebastian Ghiţă, potrivit News.ro.

Cine este Aurel-Cătălin Giulescu, noul șef ADR

Aurel-Cătălin Giulescu a fost consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu, funcție în care a fost numit în aprilie. A fost eliberat din această funcție odată cu numirea în fruntea ADR.

Cătălin Aurel Giulescu este chestor de poliție și a condus Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor.

Cătălin-Aurel Giulescu / FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Propunerea pentru destituirea vechiul șef și numirea lui Giulesescu a fost făcută de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, și vicepremierul Oana Gheorghiu, a anunțat senatorul USR.

„În sfârşit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea preşedintelui ADR. Şi tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară. Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României! De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult, iar efectul se vede în lucruri concrete, de zi cu zi, pe care oamenii le simt direct”, a scris Darău într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul Economiei acuză „eșecuri în lanț”

El a enumerat „eşecuri în lanţ” ale ADR care „trebuie să aibă consecinţe”, referindu-se inclusiv la sincopele de la Ghișeul.ro și SEAP.

„Când pierzi în instanţă finanţarea pentru specialiştii care lucrează la Cloudul Guvernamental şi nu ai niciun plan alternativ, vorbim despre o gestiune financiară dezastruoasă. Când lansezi platforme cu erori majore, greu de folosit pentru cetăţeni sau încerci să porneşti achiziţii mari fără bază legală, vorbim despre proiecte eşuate şi decizii luate în afara regulilor. Când induci ideea că «s-au pierdut» zeci de milioane de euro, deşi în realitate era vorba despre economii, creezi, de fapt, confuzie şi neîncredere. Când refuzi să furnizezi date ministerului coordonator, creezi un mediu în care subalternii refuză monitorizări şi emiţi reglementări ignorând regulile, vorbim despre insubordonare şi lipsă de transparenţă”, a indicat ministrul Economiei.

El a subliniat că este nevoie de accelerarea transformării digitale.

„În ultimele luni, am încercat să corectăm din mers cât s-a putut, de la liberalizarea semnăturii electronice până la încercarea de stopare a unor licitaţii şi achiziţii dubioase, dar este clar că nu e suficient. Era nevoie ca de aer de un reset la nivel de conducere şi de o accelerare reală şi funcţională a transformării digitale în România. La fel de important este că trebuie să închidem definitiv orice influenţă toxică care a ţinut digitalizarea României pe loc mult prea mulţi ani. România trebuie să scape de umbra lui Sebastian Ghiţă care a planat prea mult timp asupra instituţiilor şi asupra digitalizării”, a mai spus Darău.

Autoritatea pentru Digitalizarea României are rolul de a realiza şi coordona implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale.