Dragoș Pătraru anunță un nou proiect care va fi lansat în curând

Dragoș Pătraru a anunțat că va lansa în primăvară o publicaţie online, potrivit Pagina de Media. Site-ul se va numi stareanatiei.ro, la fel ca emisiunea pe care o realizează din 2013 și care revine din acest an la televiziunea publică.

„Suntem aproape gata cu totul. Mai aştept vreo două confirmări pentru echipă, dar discuţiile sunt foarte avansate. Ne propunem să dăm drumul la o publicaţie care îşi propune un exerciţiu”, a declarat Dragoș Pătraru într-un interviu pentru Pagina de Media.

Obiectivul noului site este de a prezenta știrile din „perspectiva oamenilor”.

„Nu din perspectiva guvernelor, nu din perspectiva corporaţiilor. De multe ori astea şi-au dat mâna împotriva cetăţenilor, vedem în tot ce se întâmplă. Şi au ieşit cu totul altfel ştirile respective. Cu totul şi cu totul altfel. Şi bineînţeles am mai adăugat la ele, adică n-am luat doar acele informaţii”, a explicat el.

Pătraru a explicat că în prezent structura echipei și designul noului site sunt în lucru, dar publicația va fi lansată în primăvară.

Emisiunea „Starea Nației” revine la TVR

Anunțul despre noul site vine la câteva zile după ce Dragoș Pătraru s-a înțeles cu televiziunea publică pentru ca emisiunea sa să fie difuzată pe TVR. El revine astfel pentru a treia oară cu emisiunea pe TVR.

Emisiunea a fost lansată în 2013 și a mai fost difuzată, în afară de TVR, pe România TV, Digi24, sau PrimaTV.

„Starea Nației” va fi difuzată o dată pe săptămână, joi, iar jurnalistul nu va fi plătit de televiziunea publică. Prima ediție va fi în 19 martie.