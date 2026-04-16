Vedeta care a urcat audiența TVR cu o emisiune serioasă. Face de trei ori mai mult decât Telejurnalul

„Starea Nației”, emisiunea realizată de Dragoș Pătraru, a crescut clar audiența TVR în intervalul ei de difuzare, aducând de aproape trei ori mai mulți oameni decât Telejurnalul, potrivit datelor de audienţă consultate de Pagina de Media.

„Starea Nației” a început să fie difuzată la televiziunea publică din 19 martie, în fiecare joi, de la ora 20:00.

Datele de audiență arată că emisiunea lui Pătraru este peste emisiunile de dinainte de difuzare la TVR (Telejurnalul ) şi de după (de obicei film).

Concret, la ediţia din 9 aprilie, media de audienţă a emisiunii „Starea Naţiei” a fost, la nivelul întregii ţări, de 125.000 de români, de aproape trei ori mai mulţi decât cei care se uitau la Telejurnalul de la ora 19.00. După Dragoş Pătraru, audienţa TVR 1 a căzut la 31.000 de români, potrivit Pagina de Media.

Și la ediţia din 2 aprilie, „Starea Naţiei” a fost urmărită de 110.000 de români în fiecare minut, de două ori mai mulţi decât au fost la Jurnalul TVR de la ora 19.00 şi programul de după, urmărit de 49.000 de români.

De ce s-a întors Pătraru la TVR

Emisiunea lui Dragoș Pătraru a revenit la TVR după 8 ani și este pusă la dispoziție gratuit televiziunii publice.

Jurnalistul a explicat că decizia de a reveni pe micul ecran a fost influențată de dorința de a ajunge și la publicul care nu urmărește conținut online.

„Am constatat că foarte mulți dintre oamenii care încă își iau informațiile de la televizor ne spun: știm că sunteți pe internet, se uită la voi copiii noștri sau nepoții, dar noi nu vă mai vedem. Pentru că nu suntem cu netul. Și atunci am zis: hai să facem noi un efort, măcar o dată pe săptămână, să îi ajutăm pe acești oameni să ia decizii în cunoștință de cauză”, a explicat realizatorul, citat de TVR.

Emisiunea „Starea Nației” a fost lansată în 2013 și a mai fost difuzată, în afară de TVR, pe România TV, Digi24, sau PrimaTV.

Pe contul de YouTube, emisiunea are pete 490.000 de abonați.