Dragoș Sprânceană, emisarul lui Ciolacu în SUA: „Administrația americană trebuie să ignore un pic mesajele pro-Ucraina pentru că avem un președinte interimar”

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană a afirmat, la Digi24, că administrația Trump ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina venite de la București, câtă vreme România are un președinte interimar. Sprânceană a menționat declarațiile de susținere a Ucrainei făcute de către președintele Ilie Bolojan.

Invitat să explice comentariile critice pe care le-a făcut recent la adresa președintelui Franței, Dragoș Sprânceană a spus: „Nu sunt un fan al președintelui Macron. Nefiind un fan al lui, eu cred că nu reprezintă Uniunea Europeană. Domnul Macron își dorește continuarea războiului din Ucraina, iar România se aliniază acestei direcții prin declarații ale unora. SUA nu o să fie încântate. Câtă vreme războiul continuă, România nu o să fie bine.”

„Nu există niciun mandat oficial”

Referindu-se la declarațiile de susținere a Ucrainei făcute de către președintele Ilie Bolojan, Sprânceană a afirmat: „Administrația americană trebuie să ignore un pic mesajele pro-Ucraina și pro-Franța deoarece avem un președinte interimar. Trebuie să așteptăm un președinte stabil în România și apoi să reluăm legăturile.”

„SUA își dorește oprirea războiului din Ucraina și, câtă vreme România își dorește același lucru, suntem pe aceeași lungime de undă”, a adăugat Sprânceană.

În ce privește detaliile legate de calitatea sa ca reprezentant al României, Dragoș Sprânceană a afirmat că el a fost contactat de către biroul premierului Marcel Ciolacu pentru a facilita comunicarea autorităților române cu noua administrație Trump.

„Nu este emis niciun mandat oficial, doar am fost rugat să intermediez anumite discuții, să deschid anumite căi de comunicare. Nu există niciun document scris, nu am directive de la guvernul român”, a precizat omul de afaceri româno-american.

El a afirmat că nu primește bani din România și că nu este angajat al Guvernului României.

„Dacă aveam un mandat să fac lobby, exista un contract și trebuia să fiu plătit. Am făcut-o din bunăvoință și pentru că-mi iubesc țara. Am transmis aceste mesaje care mi s-au cerut de la biroul domnului Ciolacu”, a mai spus Sprânceană.

Cine este Dragoș Sprânceană

Dragoș Sprînceană (45 de ani) este un om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican din care face parte și președintele american Donald Trump. El este din Constanța, acolo unde a făcut și Facultatea de Management Financiar Contabil. Sprânceană s-a mutat în SUA în anul 2002, iar primul său job a fost de paznic la un resort, în paralel urmând cursurile unei noi facultăți, conform tribuna.us, o publicație românească din SUA.

Sprînceană este căsătorit și are trei copii. El susține că nu are nicio firmă deschisă în România, însă precizează că are mulți angajați români care lucrează pentru el în SUA. Omul de afaceri deține firma Gold Coast Logistics, care activează în domeniul transportului în SUA. Are peste 250 de camioane și 350 de angajați, mai scrie sursa citată.

Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că Dragoș Sprînceană a fost unul dintre sponsorii importanți din campania prezidențială a lui Donald Trump de anul trecut.

„Trimiterea” lui Sprînceană are loc în contextul în care luna trecută SUA au decis să suspende pe termen nedeterminat eliminarea vizelor pentru români care urma să intre în vigoare de la 1 aprilie. În acest context, premierul Ciolacu l-a criticat pe ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, existând discuții despre o posibilă schimbare din funcție a acestuia, din cauza deciziei SUA. O schimbare care ar fi fost refuzată de președintele interimar Ilie Bolojan, după cum a relatat presa.

„Da, eu sunt unul dintre emisari”, a spus Dragoș Sprînceană, contactat de HotNews.ro.

Precizările lui Marcel Ciolacu

Vineri, aflat într-o vizită la Timișoara și întrebat de jurnaliști pe cine a ales să trimită în SUA, Marcel Ciolacu a spus că unul dintre aceștia este Dragoș Sprînceană. El a spus că între SUA și România există o relație instituțională și un parteneriat strategic, dar, în această perioadă, se poate observa o „altă abordare” a noii Administrații Trump.

El a explicat că diaspora românească este ‘foarte influentă și foarte activă’ în mediul din Statele Unite, atât cel de business, cât și în mediul politic.

„Mai mult, diaspora românească a avut o înclinație, cumva, către Partidul Republican. Și mi s-a părut corect, prin prietenii pe care-i am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican, pentru a spune despre România, de a face discuții despre România. Nu pe banii României, noi nu avem, încă, legea lobby-ului, dar mă bucur că în PNRR, că tot vorbeam de reforme, e trecut că trebuie să avem și noi o lege a lobby-ului, nu pe cheltuieli guvernamentale. Și, da, cu domnul Dragoș Sprânceană am avut această discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineața, ca să ne potrivim cu orele, și l-am rugat: Domn’e, înțeleg că veți participa în perioada următoare… Știți politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ștaif, unde se strâng anumite sume, pentru zona socială, pentru zona politică. Unde români născuți în România sau în SUA, cetățeni români cu dublă cetățenie – și americană, și română – participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulți români, de fiecare dată. Și am avut această discuție, au participat, cred că ‘Românii patrioți’ a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, și am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară. Și eu cred că efectul se va vedea curând”, a mai declarat Ciolacu.

Premierul a explicat că în momentul în care statul își asumă, la fel ca SUA, un trimis special, un reprezentant al statului, dacă reprezintă președintele României, se face prin decret, iar dacă reprezintă Executivul, se va trece prin HG prin Guvern.

„Și atunci, va avea și un mandat foarte clar, mandatul… și din discuția mea cu domnul Dragoș Sprânceană a fost de a spune adevărul despre România”, a adăugat Ciolacu.