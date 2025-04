Dragoș Sprînceană, emisarul special al lui Ciolacu pe lângă Trump, mesaje pentru ieșirea SUA din NATO și insulte la adresa liderilor europeni / Cum ironiza PSD

Dragoș Sprînceană, unul dintre cei doi emisari speciali desemnați de premierul Marcel Ciolacu pentru a face lobby pentru România pe lângă administrația președintelui american Donald Trump, a postat pe rețelele de socializare o serie de mesaje controversate, în unele cazuri contradictorii, inclusiv despre ieșirea SUA din Alianța Nord-Atlantică.

În postări pe rețeaua de socializare „X”, chiar cu câteva zile în urmă, el a republicat imagini cu mesaje jignitoare la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, inclusiv una editată pentru a-i înfățișa pe președinții Putin și Trump unul lângă altul, purtând șepci cu mesajul „F*** Macron”.

Într-o altă postare de la începutul acestei luni, Sprânceană a redistribuit un mesaj despre Macron și „Al 4-lea Reich al Europei”. Amintim că președintele francez a fost cel care a anunțat la jumătatea lunii martie un plan de a trimite trupe europene de menținere a păcii în Ucraina, după încheierea ostilităților.

Într-un mesaj publicat în aceeași zi, omul de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican, din care face parte și președintele american Donald Trump, a notat că fostul cancelar Angela Merkel este „versiunea feminină a look-ului Hitler”. „Dacă ea nu arată ca el, nu știu cine o face”, a adăugat acesta.

Într-o postare de la sfârșitul lunii martie, Sprînceană se întreba de ce încearcă Franța și Marea Britanie „să pornească al Treilea Război mondial cu orice preț?”. Marea Britanie este cealaltă mare putere europeană care și-a anunțat disponibilitatea de a trimite trupe menținere a păcii în Ucraina.

La această postare, el a redistribuit un mesaj al lui Alex Jones – unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai teoriilor conspirației din lume – despre o presupusă tentativă de asasinare a lui Putin la ordinele președintelui Volodimir Zelenski și ale Franței și Marii Britanii.

De altfel, președintele ucrainean este o țintă predilectă a criticilor lui Sprînceană. În unul dintre mesajele sale la adresa liderului ucrainean și ale ucrainenilor, emisarul special al premierului Ciolacu a scris: „F*** Zelenski! Războiul lui nu este războiul nostru! Îmi pare rău pentru oamenii care mor acolo, dar în cele din urmă ei nu fac parte din NATO sau UE sau orice!”.

Dragoș Sprînceană, mesaje anti-UE și anti-NATO

Într-un mesaj mai recent, din 14 martie anul acesta, el a redistribuit o postare a lui Elon Musk care compara Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică.

Tot în luna martie, Sprânceană a redistribuit și mesajul lui Elon Musk despre ieșirea SUA din NATO, preluat de mai mulți susținători ai săi.

Acest mesaj al său pare contradictoriu, având în vedere că în 16 februarie el redistribuia textul: „Toată apărarea noastră (a României) stă în scurtul (n.r. scutul) și bazele americane”. „Singura țară din Europa care nu ar trebui să se înfoaie la JD Vance e România. Față de alte țări, noi în afară de generali putrezi de bogați nu avem armată”, justifica mesajul în cauză.

Acest mesaj a venit după ce anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională a fost criticată în 14 februarie de către JD Vance, vicepreședintele SUA, acesta afirmând la momentul respectiv că decizia a fost luată „pe baza suspiciunilor slabe ale unei agenții de informații și la presiunea enormă din partea vecinilor săi continentali”. Vance a formulat noi critici pe acest subiect, câteva zile mai târziu. „Nu ai valori comune dacă anulezi alegeri pentru că nu îți place rezultatul. Iar asta s-a întâmplat în România. Nu ai valori comune dacă te temi atât de mult de propriul popor încât îl reduci la tăcere”, a mai declarat oficialul american.

Ironii și la adresa PSD și PNL

Într-o postare de la sfârșitul lunii ianuarie, Sprînceană spunea că „nu poate fi mai mult de acord” și că este „100% adevărat” un mesaj al lui Călin Georgescu care îl numea pe Volodimir Zelenski drept „semi-dictator” care „își pune propriile interese deasupra intereselor poporului său”. De asemenea, Georgescu îl acuza atunci pe liderul ucrainean că nu permite organizarea unor alegeri libere.

Într-un alt mesaj din ianuarie, un comentariu despre controversa izbucnită atunci legat de posibila amendare a persoanelor care își exprimă opinii politice pe rețelele de socializare, Sprînceană nota: „Și cu ăia de la sate care sunt trimiși de PSD și PNL cu pungile să convingă lumea cu cine să voteze cum facem?!”.

Amintim că inclusiv premierul Marcel Ciolacu a dat asigurări atunci că românii nu vor fi amendați pentru o simplă postare pe Facebook în care își exprimă susținerea pentru un candidat la alegerile prezidențiale din 4 mai, după modificările aduse prin OUG la legea electorală.

Ciolacu, despre trimiterea lui Sprînceană ca emisar în SUA: „Mandatul este de a spune adevărul despre România”

Amintim că joi, după ce premierul Marcel Ciolacu a anunțat că are în SUA doi trimiși speciali care urmează să aibă discuții oficiale la reședința privată a președintelui american Donald Trump, Mar-a-Lago, dar a refuzat să le spună numele, HotNews.ro a aflat că unul dintre aceștia este Dragoș Sprînceană.

Contactat de HotNews, Dragoș Sprînceană a spus că a discutat miercuri cu premierul Marcel Ciolacu: „După ani de zile sunt bucuros că cineva din Guvernul României îmi cere ajutorul și sunt fericit că pot să ajut”. Scopul discuțiilor cu administrația Trump este „îmbunătățirea relațiilor bilaterale strategice și economice”, a mai spus Sprînceană pentru HotNews.ro.

Vineri, aflat într-o vizită la Timișoara și întrebat de jurnaliști pe cine a ales să trimită în SUA, Marcel Ciolacu a confirmat că unul dintre cei doi emisari este Dragoș Sprînceană.

Ciolacu a spus că diaspora românească este „foarte influentă și foarte activă” în mediul din Statele Unite, atât cel de business, cât și în mediul politic și că „a avut o înclinație, cumva, către Partidul Republican”.

„Mi s-a părut corect, prin prietenii pe care-i am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican, pentru a spune despre România, de a face discuții despre România. Nu pe banii României, noi nu avem, încă, legea lobby-ului, dar mă bucur că în PNRR, că tot vorbeam de reforme, e trecut că trebuie să avem și noi o lege a lobby-ului, nu pe cheltuieli guvernamentale. Și, da, cu domnul Dragoș Sprânceană am avut această discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineața, ca să ne potrivim cu orele, și l-am rugat:Domn’e, înțeleg că veți participa în perioada următoare… Știți politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ștaif, unde se strâng anumite sume, pentru zona socială, pentru zona politică. Unde români născuți în România sau în SUA, cetățeni români cu dublă cetățenie – și americană, și română – participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulți români, de fiecare dată. Și am avut această discuție, au participat, cred că „Românii patrioți” a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, și am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară. Și eu cred că efectul se va vedea curând”, a mai declarat Ciolacu.

„Trimiterea” lui Sprînceană are loc în contextul în care luna trecută SUA au decis să suspende pe termen nedeterminat eliminarea vizelor pentru români care urma să intre în vigoare de la 1 aprilie.

În acest context, premierul Ciolacu l-a criticat pe ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, existând discuții despre o posibilă schimbare din funcție a acestuia, din cauza deciziei SUA, o schimbare care ar fi fost refuzată de președintele interimar Ilie Bolojan, potrivit informațiilor obținute de presă.