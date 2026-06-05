Dramă în Norvegia: Prințesa moștenitoare a fost pusă pe lista de transplant după ce medicii i-au mai dat un an de trăit

Prințesa Mette-Marit alături de prințul moștenitor Haakon, la un eveniment public din ianuarie 2026, FOTO: NTB / Alamy / Profimedia Images

Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, a fost inclusă pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar după o deteriorare semnificativă a stării sale de sănătate. Medicii estimează că ea ar mai avea doar un an de trăit fără această intervenție chirurgicală, relatează Reuters.

Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani este soția prințului moștenitor Haakon, succesorul la tronul Norvegiei. Ea a fost diagnosticată în 2018 cu fibroză pulmonară, o boală cronică ce provoacă cicatrizarea plămânilor și duce la reducerea capacității organismului de a absorbi oxigen.

Spitalul Universitar din Oslo a anunțat în decembrie că se apropie momentul în care transplantul trebuie efectuat și că prințesa moștenitoare nu fusese încă inclusă pe lista norvegiană a posibililor beneficiari.

Deterioare dramatică a stării prințesei norvegiene

Însă, în ultimele luni, starea de sănătate a lui Mette-Marit s-a deteriorat „dramatic”, ceea ce îi mai oferea doar aproximativ un an de viață, a declarat profesorul Are Holm de la Spitalul Universitar din Oslo în cadrul unei conferințe de presă desfășurate vineri.

„Este o operație majoră și dificilă. Pacientul trebuie să fie suficient de bolnav încât să aibă nevoie de ea, dar în același timp suficient de sănătos pentru a putea suporta intervenția și tratamentul complex care urmează”, le-a spus Holm jurnaliștilor.

Palatul regal a precizat într-un comunicat că starea lui Mette-Marit îi pune viața în pericol.

Prințul moștenitor Haakon și-a scurtat la începutul acestei săptămâni o vizită oficială în Japonia și s-a întors acasă pentru a fi alături de soția sa, iar fiica lor, prințesa Ingrid Alexandra, a revenit la Oslo din Australia, unde este studentă.

Mette-Marit și Hakoon (centru), alături de Ingrid Alexandra și Sverre Magnus, în 17 mai 2025, la evenimentele dedicate Zilei Naționale a Norvegiei, FOTO: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prințesa are aceleași sanse la un transplant ca orice alt cetățean al Norvegiei

În Norvegia sunt efectuate anual aproximativ 30-35 de transplanturi pulmonare, iar prințesa moștenitoare intră în aceeași listă de așteptare ca orice alt pacient, a precizat spitalul. Instituția a adăugat că lista actuală de așteptare este scurtă.

Pentru ca un transplant să aibă succes, trebuie respectate criterii specifice, a explicat Holm.

„Plămânul trebuie să aibă dimensiunea potrivită, să fie compatibil din punctul de vedere al grupei sanguine și trebuie să ne asigurăm că beneficiarul nu are anticorpi împotriva tipului de țesut al organului”, a spus Holm.

„Este vorba despre găsirea organului potrivit pentru persoana potrivită. Asta înseamnă că mulți factori trebuie să se alinieze pentru a crește șansele de succes”, a subliniat el.

Potrivit datelor spitalului, până la 90% dintre pacienții care primesc un transplant pulmonar în Norvegia supraviețuiesc primului an după operație, iar aproximativ 55% sunt încă în viață după 10 ani.

Familia regală a Norvegiei, zguduită de scandaluri în ultimele luni

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a lăudat-o pe prințesa moștenitoare pentru deschiderea cu care a vorbit despre boala sa și a afirmat că acest lucru ar putea ajuta și alte persoane care se confruntă cu probleme similare.

Palatul regal a precizat că prințul și prințesa își amână celebrarea celei de-a 25-a aniversări a căsătoriei, care era programată pentru luna august a acestui an.

Mette-Marit avea 25 de ani, era o mamă singură necăsătorită și nu provenea dintr-o familie regală atunci când l-a întâlnit pe Haakon la un festival de muzică în 1999. Acesta a fost începutul unei povești de dragoste regale improbabile, care a debutat în mijlocul unei furtuni mediatice și a ajuns în cele din urmă să câștige simpatia majorității populației.

Însă această simpatie a fost puternic zguduită anul acesta, după ce documente publicate de autoritățile din SUA au arătat că prințesa moștenitoare a menținut o relație de corespondență apropiată cu Jeffrey Epstein, finanțistul american care s-a sinucis în închisoare în 2019 în timp ce aștepta să înceapă procesul său pentru trafic sexual și alte infracțiuni.

Documentele arată că prințesa, soția prințului moștenitor Haakon, a menținut contactul cu Epstein între 2011 și 2014 și a stat patru zile la casa acestuia din Palm Beach în timpul unei călătorii private în 2013.

Prințesa și-a cerut iertare de mai multe ori după izbucnirea scandalului și a afirmat că a fost manipulată și înșelată de Epstein. Unele documente arată însă că aceasta era la curent cu trecutul său infracțional în momentul în care coresponda cu el. Epstein fusese inițial condamnat la închisoare în 2008, pentru solicitarea unei prostituate minore.

Mette-Marit se confruntă și cu procesul fiului său cel mare dintr-o relație anterioară, acuzat de viol și alte infracțiuni.

Marius Borg Hoiby, fiul ei în vârstă de 29 de ani, s-a declarat nevinovat de viol și abuz domestic, deși a recunoscut în instanță unele acuzații mai puțin grave.

Pe fondul acestor scandaluri, popularitatea familiei regale norvegiene a scăzut în ultimele luni, potrivit unui sondaj din februarie realizat pe 1.009 respondenți.