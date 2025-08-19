Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost inculpat pentru 32 de capete de acuzare, inclusiv patru cazuri de viol

Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, a fost inculpat pentru 32 de capete de acuzare, inclusiv patru legate de viol, transmite agenția Reuters.

Høiby, a cărui mamă este prințesa moștenitoare Mette-Marit, iar tatăl vitreg este prințul moștenitor Haakon, viitorul rege al Norvegiei, urmează să fie judecat la începutul anului viitor și riscă până la 10 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat de cele mai grave acuzații.

Inculpările, făcute publice luni, includ violul a patru femei diferite, abuz conjugal asupra unei foste partenere și filmarea ilegală a mai multor femei, inclusiv în ipostaze intime, fără știrea sau consimțământul acestora.

El mai este acuzat și de ultraj, precum și de încălcări ale legislației rutiere.

Unul dintre avocații lui Høiby, Petar Sekulic, a declarat: „Clientul nostru neagă toate acuzațiile de abuz sexual, precum și majoritatea acuzațiilor legate de violență. El va prezenta în fața instanței o relatare detaliată a propriei versiuni asupra faptelor”.

Procurorii norvegieni au extins ancheta asupra fiului prințesei moștenitoare

În iunie, Høiby fusese deja inculpat pentru 23 de infracțiuni, inclusiv trei capete de acuzare de viol, de către un procuror al poliției, înainte ca dosarul să fie trimis procurorului de stat.

Se presupune că Høiby ar fi violat patru femei între 2018 și noiembrie 2024. Toate presupusele agresiuni ar fi avut loc după un act sexual consimțit, în timp ce femeile dormeau. Høiby este acuzat că le-ar fi filmat pe toate în timpul presupuselor violuri.

Prezentând rechizitoriul împotriva lui Høiby luni, procurorul de stat Sturla Henriksbø a declarat: „Acest caz este foarte grav. Violul și violența în relațiile apropiate sunt acte extrem de grave, care pot lăsa urme permanente și pot distruge vieți”.

Statutul lui Høiby ca membru al familiei regale, a adăugat acesta, „nu înseamnă că va fi tratat mai indulgent sau mai sever decât dacă faptele similare ar fi fost comise de alte persoane”.

Pedeapsa maximă pentru infracțiunile din rechizitoriu este de 10 ani de închisoare, a precizat Henriksbø.

Procurorul de stat, care se pare că a deliberat timp de o lună și jumătate dacă Høiby va fi sau nu inculpat și pentru ce fapte, a spus că procesul ar putea avea loc în ianuarie și s-ar putea întinde pe aproximativ șase săptămâni.

Høiby nu are titlu nobiliar și nu se află în linia de succesiune la tron. Curtea regală norvegiană a transmis: „Este de competența instanțelor să analizeze această chestiune și să ajungă la o decizie. Nu avem alte comentarii”.