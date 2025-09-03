Drept la replică UPFR referitor la solicitarea AGDE

Referitor la articolul publicat de HotNews.ro în data de 26 august 2025, intitulat „AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă”, dorim să facem următoarele precizări:

1. Litigiul se afla deja pe rolul instanței de judecată. Atâta timp cât AGDE a sesizat instanța de judecată în dosarul nr. 426/3/2025, aflat pe rolul Tribunalului București, privind recunoașterea dreptului editorilor de presă la copia privată și întinderea acestor pretenții, este evident că Ministrul Culturii nu are competența de a tranșa acest diferend, câtă vreme el se află sub control de legalitate. [ https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000001169704&id_inst=3 ]

Hotărârea Curtii de Apel Bucuresti invocată de AGDE privește exclusiv repartizarea drepturilor intre diversele categorii de autori – de opere scrise, muzicale, audiovizuale si vizuale, nu privește si nu stabilește procentele editorilor de publicații de presă (https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000903327&id_inst=2)

2. Momentul constituirii AGDE este esențial. AGDE s-a constituit ca organism de gestiune colectivă abia în februarie 2024, iar copia privată se gestionează exclusiv printr-un organism de gestiune colectivă. Cu toate acestea, pretențiile formulate în instanță de AGDE vizează perioada începând cu aprilie 2022, ceea ce reprezintă un alt aspect ce trebuie clarificat de instanța de judecată, nu rezolvat prin presiuni publice.

3. UPFR este colectorul unic al copiei private. În această calitate, UPFR ii revine aproximativ 11–12% din totalul copiei private colectate pentru proprii membri, iar restul sumelor sunt distribuite către toți ceilalți titulari de drepturi: autori de opere scrise, muzicale, audiovizuale, vizuale, artiști interpreți și producători de muzică și film, reprezentați de 14 organizații de gestiune colectivă. Prin urmare, orice modificare sau recunoaștere de noi drepturi trebuie să fie discutată și acceptată de întreaga comunitate de titulari.

4. Pretențiile AGDE sunt ridicate din drepturile celorlalți titulari – autori, compozitori, artisti, producatori. Solicitările AGDE nu presupun tarife proprii, ci presupun diminuarea directă cu 25% a drepturilor autorilor, artiștilor și producătorilor. Soluția firească ar fi fost ca editorii de presă să își negocieze și să își constituie un drept propriu, aferent aparatelor și suporturilor pe care se pot copia articole de presă, nu să reducă drepturile consacrate deja celorlalți titulari.

5. O situație unică în Europa. România este singura țară din Europa unde a fost introdus un astfel de drept al editorilor de presă în legea dreptului de autor, prin diminuarea drepturilor autorilor de muzică, film, opere scrise, artiștilor și producătorilor. Acest fapt nu are precedent și ridică serioase probleme de echitate și de compatibilitate cu practica europeană.

În concluzie, solicitările formulate de AGDE nu pot fi tranșate nici prin apeluri publice, nici prin intervenția Ministerului Culturii, ci doar prin instanța de judecată, care este singura competentă să lămurească întinderea și aplicarea acestor drepturi.

UPFR este un organism de gestiune colectivă care reprezintă drepturile și interesele producătorilor de muzică de peste 25 de ani care a acționat consecvent, cu transparență și bună-credință, respectând cadrul legal în sprijinul tuturor titularilor de drepturi.

Publicitate