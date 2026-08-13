Alertă pe litoral. „Obiect zburător fără pilot”, la Costinești, anunță prefectul de Constanța

Turiștii care se aflau pe plajă, în stațiunea Costinești, au sesizat autoritățile joi dimineață că în apropierea țărmului se află în derivă, în apele mării, un aparat de zbor fără pilot. Prefectul județului a declarat că este vorba despre un „obiect zburător fără pilot” iar autoritățile abilitate investighează proveniența lui.

Potrivit martorilor de pe plaja de la Costinești, posibilul fragment de dronă plutea lângă dig, scrie News.ro.

„Ia uitaţi cât de bine se vede la mine. Foarte bine se vede. Dronă e”, a spus un bărbat care a filmat.

De asemenea, martorii au menţionat că, după câteva minute, obiectul nu a mai fost vizibil, şi au presupus că s-a scufundat.

Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu, a declarat că obiectul descoperit la Costineşti este evaluat în acest moment de autoritățile competente.

„În jurul orei 8.15, a fost primit un apel 112 prin care se comunică o posibilă drona în zona Tineretului din Costinesti, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor, au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă, ISU şi IJJ fiecare pe competenţele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate”, a declarat prefectul judeţului Constanţa.

Pentru moment nu au fost comunicate informații privind originea obiectului sau circumstanțele în care a ajuns în zona litoralului românesc, potrivit Ziua de Constanța.