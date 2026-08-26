Dronă detectată miercuri la prânz la graniță. Alertă aeriană în Tulcea

Radarele Armatei Române au reperat o dronă la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcov, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat miercuri MApN.

Oraşul Vâlcov se află pe malul ucrainean al Dunării, în regiunea Odesa, aproape de granița cu țara noastră.

Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației, conform MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și din estul județului Tulcea.

Populația din aceste zone a primit un mesaj RO-Alert în jurul orei 13:15.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în aceeași zonă o țintă aerină și în urmă cu o zi.