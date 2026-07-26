A treia dronă a fost neutralizată cel mai rapid. Reacția lui Radu Miruță

Autoritățile au anunțat că duminică o a treia dronă a intrat ilegal în spațiul aerian național și a fost distrusă de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene.

„O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate”, a transmis ministrul interimar al Aprării, Radu Miruță, într-un mesaj pe Facebook.

Declarațiile lui vin la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că o aeronavă F-16 a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României.

Ea a fost doborâtă la cinci minute după ce a fost detectată de radarele armatei, a mai scris Miruță.

„Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc. A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizata în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României”, a adăugat ministrul Apărării.

Ministrul interimar al Apărării a subliniat că majoritatea dronelor care au intrat ilegal în spațiul european din interiorul NATO au fost distruse de piloți români.

„Patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români. Siguranța României nu se apără cu sloganuri. Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol. Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune Rusiei împotriva Ucraina continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei”, a mai spus Miruță.

El a avertizat că România va continua să își apere suveranitatea și spațiul aerian și a indicat că „aceste provocări trebuie să înceteze”.