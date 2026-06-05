Drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, spune Ministerul Apărării

Drona maritimă care a explodat vineri în Portul Civil Constanța nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de Armată în zona Mării Negre, afirmă reprezentanții Ministerului Apărării.

Conform MApN, drona maritimă, care a fost descoperită în acestă dimineață, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

„Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, adaugă MApN.

Instituția mai precizează că incidentul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.