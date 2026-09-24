Dronă prăbușită în Suceava. Ministrul Apărării spune că este diferită față de cele pe care au căzut până în prezent

Drona care s-a prăbușit joi dimineață într-o pădure din județul Suceava are „caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum”, a declarat ministrul Radu Miruță într-o intervenție telefonică la Digi24.

Drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale.

„Sunt echipe la fața locului, aștept să văd, știu că este raportul lor. Ce știm este că a zburat timp de 4 minute în spațiul aerian românesc, venind din Ucraina. De data asta n-a mai trecut prin Moldova, a venit prin nordul țării exact la intersecția între granițele țărilor. A intrat în spațiul aerian românesc pentru 4 minute. S-a prăbușit într-o zonă în care nu există risc pentru populație”, a precizat Miruță.

El a precizat că drona are „caracteristici tehnice un pic noi”, fără a detalia ce este diferit față de precedentele care au picat sau au fost doborâte pe teritoriul României.

„Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. E o chestie că pe care noi o facem în permanență: la fiecare dronă găsită extragem din ea ce considerăm că este de interes pentru a ne putea optimiza măsurile pe care le luăm la nivelul Ministerului Apărării. Evident, cu ceea ce avem la dispoziție”, a declarat Radu Miruță.

De ce nu a fost doborâtă?

Ministrul Apărării a explicat că drona nu a fost doborâtă înainte de a se prăbuși pentru că nu au fost îndeplinite concomitent toate condițiile pentru o astfel de misiune.

„Nu a fost cazul pentru această situație. Nu e ca și cum drona a zburat ore întregi în România, ci a venit într-o zonă nepopulată timp de 4 minute. Nu este un joc pe calculator în care selectez cu mouse-ul și dispare, ci sunt niște acțiuni care trebuie să se facă concomitent”, a spus Miruță.

După ce aparatele radar ale MApN au detectat în cursul nopții semnale privind drone în apropierea spațiului aerian românesc, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

De asemenea, la ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situației în zona unde s-a prăbușit drona.

Potrivit ministrului, creșterea numărului de drone care au intrat în spațiul aerian al României anul acesta, triplu până acum față de 2025, se explică prin „activitatea intensă de pe frontul din Ucraina”.