Dronă reperată la granița cu Ucraina, după un atac rusesc de amploare în țara vecină

O nouă țintă aeriană a fost detectată de radarele armatei la frontiera fluvială cu Ucraina, a anunțat joi dimineață Ministerul Apărării.

09:55

Ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, conform MApN. Drona zburat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 09.37.

09:25

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, a transmis ministerul.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert.

Rusia a bombardat masiv Ucraina în timpul nopții, fiind lansate atacuri în mai multe regiuni, inclusiv în vestul țării. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru apărarea spațiului aerian.

Cu o zi în urmă, un roi de drone a fost detectat de armata română lângă Dunăre, însă niciun aparat de zbor nu a încălcat spațiul aerian național.

Trei drone doborâte, un diplomat rus expulzat

Piloții români de F-16 au doborât trei drone în tot atâtea zile începând de vineri.

Ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat, luni, la MAE, „ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24 – 26 iulie, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”.

Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul României.

Lipaev a fost, de asemenea, notificat că un membru al ambasadei este indezirabil și trebuie să părăsească țara în termen de 5 zile, conform mesajului publicat de MAE după întâlnirea de la sediul MAE.

Diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României, luni și marți, spunând că vor urma măsuri de retorsiune din partea Moscovei.