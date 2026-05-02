Dronă rusească intrată în spațiul aerian românesc la Chilia / Avioane F-16 ridicate de la sol

Noi atacuri aeriene ale Rusiei la granița cu România au declanșat, sâmbătă, alerta în județul Tulcea, după ce o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național la Chilia, anunță MApN. Au fost transmise mesaje RO-ALERT către locuitorii din nordul județului Tulcea.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, în dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai, armata rusă a reluat bombardamentele asupra infrastructurii civile din Ucraina, chiar lângă granița fluvială cu România.

Radarele armatei române au detectat un grup de 20 de drone care se îndreptau spre portul ucrainean Ismail.

În jurul orei 02:00, două avioane F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au decolat de urgență de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Simultan, Centrul Național Militar de Comandă a sesizat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU ), fiind transmis un mesaj RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea la ora 02:03.

„Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spaţiul aerian naţional, în zona Chilia, continuându-şi evoluţia spre Ismail”, a precizat MApN.

În timpul atacului, pe malul ucrainean al Dunării au fost raportate numeroase explozii, alerta aeriană fiind ridicată la ora 02:50.

Ministerul a subliniat că menține un contact permanent cu structurile aliate, informându-le în timp real despre evoluția situației.

