Dronă prăbuşită în Polonia, la granița cu exclava rusă Kaliningrad

Soldați polonezi montează sârmă ghimpată de-a lungul frontierei poloneze cu exclava rusă Kaliningrad, lângă satul Szyliny, în nord-estul Poloniei, pe 16 noiembrie 2022. FOTO: Artur Reszko / PAP / Profimedia

Autorităţile poloneze au găsit sâmbătă o dronă care se prăbuşise pe un câmp în apropierea frontierei cu exclava rusă Kaliningrad, relatează DPA și Agerpres.

„Investigaţia iniţială sugerează că probabil este o dronă militară care a fost desfăşurată în scop de supraveghere, nefiind una pregătită pentru luptă”, a scris pe Facebook poliţia militară poloneză.

În cursul dimineţii, atât poliţia națională, cât și cea militară au primit un raport conform căruia un obiect zburător necunoscut fusese găsit în apropiere de oraşul Bartoszyce. Ancheta desfăşurată de poliţia militară este supervizată de procurorii de stat.

Postul de radio privat RMF a informat că drona are o inscripţie cu litere chirilice, ceea ce indică posibila sa origine rusă sau ucraineană. Drona era dotată cu mai multe camere de filmat, informaţie neconfirmată însă de poliţie.

Canalul de televiziune public polonez TVP Info a relatat ulterior că drona fusese găsită în satul Osieka, situat la sud de oraşul Bartoszyce.