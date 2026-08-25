Drone cu gaze lacrimogene în școlile din SUA pentru a opri atacurile armate

Drone care stropesc atacatorii cu spray lacrimogen sunt introduse în școlile americane, în noul an școlar. Acestea pot fi controlate de la distanță, pot sparge ferestre, ajuta la evacuarea sălilor de clasă și au încorporate microfoane prin care profesorii și autoritățile le pot comunica elevilor informații în timpul atacurilor, scrie CNN.

Justin Marston, directorul companiei Campus Guardian Angel, care produce dronele, afirmă că acestea sunt bucăți mici de plastic care cântăresc un kilogram şi pot opri o persoană armată în 60 de secunde. Scopul acestora este să distragă atacatorul până la sosirea autorităților.

„Cred că fiecare părinte ar vrea să simtă că există un lucru capabil de a confrunta și opri un atacator, în loc să aștepte între cinci și opt minute până la sosirea poliției”, a afirmat Marston pentru CNN.

Dronele sunt folosite deja în Florida și Georgia și urmează să fie introduse în Colorado. La școala din Colorado unde va fi implementat noul sistem cu drone în 2019 a avut loc un atac armat în urma căruia un elev de 17 ani a murit, iar alți opt au fost răniți.

Directorul de operațiuni tactice al companiei, Khristof Oborski, a afirmat, într-un interviu pentru Barron’s, că inspirația acestui concept au fost dronele rusești folosite în războiul cu Ucraina.

El afirmă că drona va acționa în funcție de atacator: dacă persoana înarmată este un copil, se va folosi microfonul încorporat pentru a-l convinge să renunțe la atac, iar dacă aceasta începe un foc de armă, atunci se va folosi sprayul cu piper.

Nevoia de siguranță

Atacul armat din 2018 care a avut loc la liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida a fost momentul care a declanşat accelerarea industriei de securitate americană, susține Jennifer DePaoli, cercetător științific senior la Institutul pentru Politici Educaționale. Conform The 74, după ce 17 tineri și-au pierdut viața statul american a acordat peste 960 milioane de dolari siguranței elevilor.

Una dintre ultimele tehnologii în materie de apărare a elevilor este un software AI de detectare a armelor. În ianuarie 2025, acest software a eşuat în detectarea unui pistol, fapt ce a dus la moartea unei eleve de 16 ani. Tehnologia nu a reuşit să detecteze arma, deoarece agresorul nu se afla suficient de aproape de camere pentru ca alarma să poată fi declanşată.

Un incident similar a avut loc şi în Baltimore Country, unde un sistem AI a generat o alarmă falsă, dupǎ ce a confundat o pungă goală de chipsuri cu o armă.

Cât de eficiente sunt dronele

Securitatea în școlile americane se bazează pe faptul că un atac armat va avea inevitabil loc. Acestea se concentrează pe reacțiile la o astfel de situație, mai mult decât la prevenirea ei.

În urma atacului de la Parkland, fondurile acordate atacurilor armate au mers către pregătirea ofițerilor, dar şi către programe pentru sănătatea mintală, prevenția violenței şi linii telefonice anonime, scrie The 74.

„Mǎ nelinişteşte să ştiu că miliarde de dolari sunt cheltuiți pe lucruri care nu ştim cu adevărat dacă funcționează”, adaugă Jennifer DePaoli.

Compania lui Justin Marston a aplicat pentru primirea unor granturi, cu scopul de a evalua eficiența dronelor. Acesta susține că statele trebuie să se gândească cât de mult vor să investească în siguranța elevilor.

„Existența unor ofițeri în fiecare campus este mai costisitoare decât tehnologiile care există în ziua de astăzi. Scopul este ca acestea să fie ca şi aspersoarele. Nu ți-ai dori ca propriul copil să fie într-o şcoală fără aspersoare. În cinci ani de acum, nu ți-ai dori ca propriul copil să fie într-o şcoală fără un sistem împotriva atacurilor armate”.

Conform unui studiu publicat de The Washington Post, peste 398 de mii de elevi din SUA au experimentat violență armată începând cu atacul de la Liceul Columbine din Colorado, unde 14 persoane și-au pierdut viața.