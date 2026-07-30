Drone, detectate a doua oară azi la granița României. Alertă aeriană în Tulcea

Un grup de ținte aeriene au fost detectate joi seară în apropierea frontierei fluviale a României cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Armata română a ridicat două avione de luptă F-16.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situației”, transmite ministerul, într-un comunicat de presă.

De asemenea, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

Mesajul RO-Alert este adresat populației din nordul judeţului Tulcea.

Astfel, populația este avertizată că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian şi este sfătuită să se adăpostească.

Al doilea mesaj RO-Alert transmis joi

Cetăţenii din nordul judeţului Tulcea au primit şi joi dimineaţă un mesaj RO-Alert, după ce o nouă țintă aeriană a fost detectată de radarele armatei la frontiera fluvială cu Ucraina.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, a transmis ministerul în cursul dimineții.

Ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, conform MApN. Drona zburat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 09.37.

Rusia a bombardat masiv Ucraina în timpul nopții de miercuri spre joi, fiind lansate atacuri în mai multe regiuni, inclusiv în vestul țării. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru apărarea spațiului aerian.

Cu o zi în urmă, un roi de drone a fost detectat de armata română lângă Dunăre, însă niciun aparat de zbor nu a încălcat spațiul aerian național.