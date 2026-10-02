Drone maritime autonome care pot patrula luni întregi, folosite de Pentagon la frontiera cu Mexicul pentru detectarea migranților

Pentagonul analizează extinderea utilizării unor drone maritime autonome de supraveghere pe fluviul Rio Grande și în Golful Mexic, după ce aceste aparate de dimensiunea unei canoe au ajutat autoritățile să detecteze și să descurajeze trecerile ilegale ale frontierei și traficul de droguri în cadrul unui program-pilot început în ianuarie, a declarat un oficial american, conform Reuters.

Ambarcațiunile de suprafață fără echipaj patrulează pe râu perioade îndelungate fără personal la bord și fac parte dintr-un efort tot mai amplu al armatei și agențiilor de aplicare a legii de a utiliza sisteme autonome relativ ieftine pentru misiuni de supraveghere și securitate.

Oficialii din domeniul apărării vor să mărească flota de roboți, aflată în prezent într-o fază de testare cu 10 ambarcațiuni, cu până la încă 50 de nave, pentru a reduce presiunea asupra navelor Gărzii de Coastă și aeronavelor cu echipaj care patrulează frontiera cu Mexicul, în cadrul măsurilor președintelui Donald Trump împotriva imigrației ilegale.

Dronele maritime sunt „soluții eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a intercepta și a trimite oameni în aceste zone către care traficanții de droguri se îndreaptă acum”, a declarat M. Roosevelt Ditlevson, secretar adjunct al Apărării pentru Apărarea Teritoriului și Afacerile de Securitate din Americi.

Dronele de mici dimensiuni și alte platforme fără echipaj s-au răspândit în armata americană în ultimii ani, după succesele repetate înregistrate în războiul din Ucraina.

Dronele pot funcționa luni întregi

Lightfish, produsă de Seasats, este o ambarcațiune autonomă cu profil redus, lungă de 3,35 metri și cântărind aproximativ 154 de kilograme. Costă în jur de 240.000 de dolari și poate fi lansată de pe o rampă pentru ambarcațiuni sau chiar din partea din spate a unei camionete. Drona poate funcționa luni întregi, inclusiv în condiții de mare agitată.

Ambarcațiunile sunt echipate cu senzori care transmit în timp real date despre deplasarea și poziția țintelor către rețelele software ale armatei. Datele permit alertarea unităților Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierei și ale Gărzii de Coastă.

Pentagonul a transmis că, într-o lună obișnuită, dronele Lightfish au contribuit la detectarea a 452 de cazuri, la 350 de rețineri și la 100 de întoarceri din drum. Acestea din urmă se referă la situațiile în care un grup de persoane renunță la tentativa de a trece frontiera după ce își dă seama că a fost descoperit.

„Văd că ambarcațiunea îi așteaptă acolo și își dau seama că au fost practic descoperiți”, a spus Ditlevson.

Producătorul de drone a atras atenția internațională în iulie, când Reuters a relatat că o ambarcațiune comercială Lightfish care opera în zona economică exclusivă a Filipinelor s-a apropiat suficient de un distrugător al Marinei Armatei Populare de Eliberare a Chinei, dotat cu rachete ghidate, pentru a filma imagini detaliate de la mică distanță.