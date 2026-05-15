Drone suspecte deasupra Finlandei. Traficul pe aeroportul din Helsinki, suspendat

O alertă privind prezența unor aparate fără pilot în zona metropolitană a perturbat activitatea pe cel mai mare aeroport din Finlanda, potrivit Reuters.

Autorităţile finlandeze au avertizat, vineri, cu privire la prezenţa unor drone suspecte în regiunea capitalei ţării, iar aeroportul din Helsinki a anunţat că a suspendat temporar traficul.

„Autorităţile iau măsuri. Forţele de Apărare şi-au consolidat propriile capacităţi de supraveghere şi reacţie. Îi îndemn pe toţi să urmărească buletinele autorităţilor”, a declarat prim-ministrul Petteri Orpo, într-o declaraţie pe X.

Toate decolările și aterizările programate pe aeroportul din Helsinki rămân blocate până la clarificarea situației din spațiul aerian.

În lunile martie și aprilie 2026, Finlanda s-a confruntat deja cu o serie de incidente de securitate după ce mai multe drone militare de mari dimensiuni s-au prăbușit în regiunea de sud-est a țării. Aparatele de zbor fuseseră deviate de la traseu din cauza unui bruiaj GPS masiv operat de forțele ruse în zona Baltică, potrivit oficialilor de la Helsinki.