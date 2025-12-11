Kievul anunță că dronele sale au reușit o lovitură fără precedent asupra unei platforme petroliere a Lukoil în Marea Caspică, la peste 1.200 de km de Ucraina

Surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei citate de Kyiv Post au spus că platforma a fost lovită de patru ori.

Dronele cu rază lungă de acțiune operate de Centrul de Operațiuni Speciale Alpha din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit platforma petrolieră offshore Filanovski, deținută de Lukoil în Marea Caspică, oprind producția din peste 20 de sonde, a declarat joi dimineață un oficial de securitate pentru Reuters.

Platforma, scrie și Kyiv Post, este situată în nordul Mării Caspice, la aproximativ 1.150 de kilometri de Ucraina și la aproximativ 220 de kilometri de coastă de regiunea Astrahan din Rusia.

Potrivit Kyiv Post, este prima lovitură a Ucrainei asupra infrastructurii rusești de extracție a petrolului din Marea Caspică. Informațiile spun că platforma a fost lovită de patru ori.

Câmpul Filanovski este unul dintre cele mai mari descoperite în Rusia și în sectorul rus al Mării Caspice, conținând aproximativ 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cubi de gaz.

„SBU continuă operațiunile speciale de succes împotriva sectorului de petrol și gaze al Rusiei, extinzându-și constant aria de acțiune”, a declarat o sursă SBU pentru Kyiv Post.

Un baraj masiv de aproape 300 de drone ucrainene a lovit ținte din toată Rusia joi dimineața, forțând principalele aeroporturi din Moscova să oprească zborurile timp de șapte ore.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 36 de drone ucrainene au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală, pe parcursul a mai mult de șapte ore. El nu a oferit informații despre victime sau pagube.

Miercuri, SBU a anunțat că dronele sale navale au lovit un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră, avariind grav nava în timp ce aceasta naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.

Petrolierul, identificat ca fiind Dashan, sub pavilionul insulelor Comore, se îndrepta cu viteză mare către terminalul portuar rus din Novorossiisk, cu sistemul de identificare automată oprit, când a fost lovit.

Atacul urmează unei serii de operațiuni ucrainene care au vizat flota fantomă a Rusiei și infrastructura petrolieră asociată.