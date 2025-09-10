Dronele rușești care au invadat spațiul Poloniei, invizibile pe radarul televiziunilor Kremlinului. Ce a remarcat ideologul lui Putin

Serviciile speciale în apropierea locului prăbușirii unei drone rusești în satul Wohyn, din estul Poloniei, pe 10 septembrie 2025. FOTO: Wojtek Jargilo / PAP / Profimedia

Televiziunea de stat rusă a minimalizat acuzațiile Poloniei că Moscova a trimis drone în spațiul aerian al țării membre NATO, concentrându-se în schimb pe alte subiecte, precum presupuși sabotori, atacul Israelului asupra Qatarului, protestele din Paris și un tren regional numit „nightingale”, scrie miercuri Reuters.

După ce Polonia a anunțat că a doborât drone pe teritoriul său, premierul polonez Donald Tusk a catalogat incursiunea drept o provocare din partea Moscovei, care, potrivit lui, a împins fostul stat membru al Pactului de la Varșovia cel mai aproape de un conflict deschis după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial și până în prezent.

Întrebat despre drone și despre declarațiile lui Tusk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus: „Nu dorim să comentăm în niciun fel acest subiect. Nu este responsabilitatea noastră, ci prerogativa Ministerului Apărării.”

Ministerul Apărării, într-o declarație oficială publicată la mai bine de 13 ore după ce Varșovia a trimis avioane de luptă să doboare dronele, a afirmat că a efectuat un atac masiv cu arme de lungă distanță și drone împotriva complexului militar-industrial din vestul Ucrainei și că nu a intenționat să atace nimic în Polonia.

Ministerul de la Moscova a mai susținut că dronele rusești „care ar fi trecut granița cu Polonia” aveau o rază de acțiune de cel mult 700 de kilometri (434 mile).

Pervîi Kanal (Canal 1) din Rusia a deschis știrile de la prânz cu arestarea de către Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) a unui presupus sabotor recrutat de Ucraina și cu succesul reconstrucției în regiunea Donbas, care este controlată în prezent în mare parte de forțele ruse.

De asemenea, postul TV a difuzat reportaje despre protestele din Franța, atacul Israelului asupra Qatarului și un reportaj de patru minute despre legendarul tren „nightingale”.

Pervîi Kanal nu a menționat dronele din Polonia în acea emisiune. Reuters menționează că televiziunea de stat nu a răspuns la solicitarea de a transmite un punct de vedere.

„Este ciudat că incidentul cu Polonia nu este discutat deloc în rețelele noastre. Pe scurt și fragmentar”, a spus naționalistul rus radical Alexander Dughin, considerat ideologul regimului președintelui Vladimir Putin.

Rossiya 24 – un alt canal de știri, tot de stat – a început știrile cu o întâlnire a lui Putin cu un guvernator regional și cu atacurile israeliene asupra Qatarului, dar a relatat și declarațiile lui Tusk despre zborul dronelor rusești, subiecte urmate apoi de protestele din Paris.

Agențiile ruse de știri, precum TASS și RIA, au relatat în mod principal reacția Kremlinului la acuzațiile aduse de Polonia.

Ziarele rusești, precum Kommersant, și site-urile media de prim rang, precum RBK, au scris și ele despre drone și reacția NATO.

Agențiile occidentale de informații afirmă că Rusia este un maestru al „războiului hibrid” și că a încercat în repetate rânduri să testeze apărarea și tehnologia Occidentului. Moscova afirmă că Occidentul a declanșat propriul război hibrid împotriva Rusiei.

Președintele Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că afirmațiile Europei de Vest potrivit cărora Rusia i-ar putea ataca într-o zi pe membrii NATO sunt absurde și au scopul de a prezenta Moscova ca pe un inamic. Rusia afirmă că nu are intenția de a declanșa un război cu alianța militară condusă de SUA.