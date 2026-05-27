Dronele ucrainene stârnesc tensiuni în statele baltice. O „anchetă serioasă” și suspiciuni din Suedia, după mai multe incidente

Oficialii estonieni au transmis Kievului că incursiunile dronelor ucrainene în spațiul aerian baltic nu ajută situația și au declarat că se așteaptă ca Ucraina să-și controleze mai bine aparatele fără pilot, scrie Reuters.

Mai multe drone ucrainene au pătruns în ultimele săptămâni în spațiul aerian al țărilor baltice, provocând confuzie și accentuând tensiunile cu Rusia, într-un moment în care angajamentul SUA față de securitatea colectivă a NATO este pus sub semnul întrebării.

Aceste incursiuni au avut loc pe fondul eforturilor Ucrainei de a lovi, cu dronele cu încărcătură explozivă, porturile rusești din zona baltică, care gestionează aproape 40% din exporturile naționale de petrol și gaze.

În majoritatea cazurilor, Kievul și statele baltice au confirmat că dronele rătăcite sunt ucrainene, acuzând însă Rusia că a deviat aparatele fără pilot de la traiectoria de zbor prin utilizarea unor sisteme de apărare electronică care bruiază sau falsifică semnalele.

Astfel de dispozitive sunt utilizate în mod obișnuit de Rusia și Ucraina pentru a perturba navigația dronelor și rachetelor.

Acuzațiile Rusiei

De partea cealaltă, Rusia a sugerat că statele baltice permit Ucrainei să utilizeze spațiul lor aerian pentru a lansa atacuri asupra țintelor rusești.

Statele baltice și Ucraina neagă acest lucru.

Lituania, Letonia și Estonia au susținut puternic Kievul de la debutul războiului, acuzând Rusia că încearcă să le intimideze, în speranța că va convinge Ucraina să-și oprească atacurile.

„Acum folosesc cu disperare orice oportunitate pentru a diviza partea occidentală a lumii și pentru a exercita mai multă presiune asupra Ucrainei să nu lanseze aceste atacuri”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, într-un interviu pentru Reuters.

Un avion rusesc a doborât o dronă

Majoritatea dronelor nu au provocat pagube, prăbușindu-se în câmpuri deschise sau zburând înapoi în afara spațiului aerian baltic, dar există un sentiment de neliniște crescândă.

Un avion NATO – un F-16 românesc – a doborât o dronă ucraineană în Estonia pe 19 mai. NATO a declarat pentru Reuters că a fost pentru prima dată când misiunea sa militară din Țările Baltice a „lansat o rachetă în apărarea Alianței” de când cele trei state au aderat în 2004.

Pe 20 mai, parlamentarii lituanieni au fost nevoiți să se adăpostească în subteran, pe măsură ce o dronă se apropia de Vilnius.

A doua zi, a fost emisă o alertă aeriană în nordul Lituaniei.

„Trebuie să protejăm oamenii”

„Nivelul de amenințare este în creștere. Dronele zboară spre noi. Sunt ucrainene, dar unele sunt încărcate cu explozivi și pot lovi obiective civile. Trebuie să protejăm oamenii”, a declarat pentru Reuters ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas.

Asta Skaisgiryte, consilieră pentru politică externă a președintelui Lituaniei, a afirmat că țările baltice se confruntă acum cu o perioadă deosebit de intensă din cauza progreselor înregistrate de Ucraina în războiul cu drone, care fac ca atacurile sale de lungă distanță să fie mai puternice.

Ea a spus că este posibil ca Rusia să redirecționeze în mod deliberat drone pentru a zbura în statele vecine.

Mai multe drone au pătruns în spațiul aerian baltic fără a fi detectate, evidențiind lacunele din apărarea aeriană la granița NATO cu Rusia și Belarus.

Prim-ministra letonă Evika Silina a fost nevoită să demisioneze după ce și-a demis ministrul apărării, ca urmare a unui incident în care drone ucrainene s-au prăbușit peste un depozit petrolier.

O anchetă serioasă și suspiciuni în Suedia

O anchetă serioasă și suspiciuni în Suedia

O sursă militară ucraineană a declarat că o anchetă „serioasă” este în curs pentru a determina modul în care Rusia bruiază dronele ucrainene să devieze de la traiectoria lor de zbor către spațiul aerian baltic.

O sursă militară suedeză de rang înalt citată de Reuters a afirmat că Ucraina își dirijează dronele în mod deliberat aproape de granița baltică cu Rusia, folosind-o ca un fel de scut, știind că Rusia nu ar dori să tragă spre teritoriul NATO și să riște o confruntare directă.

Ministerul de Externe al Ucrainei a negat acest lucru. Acesta a acuzat Rusia că bruiază dronele pentru a le direcționa în mod deliberat către țările baltice și a afirmat că Kievul alege traiectorii de zbor care minimizează orice amenințare la adresa aliaților săi baltici.

„Avem informații conform cărora Rusia face acest lucru în mod deliberat; nu este vorba doar de simple afirmații abstracte din partea noastră”, a declarat Heorhii Tihîi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei.

„Pură ficțiune”

Săptămâna trecută, ambasadorul Rusiei la ONU a declarat într-o ședință a Consiliului de Securitate că Moscova deține informații potrivit cărora Ucraina intenționează să lanseze drone militare din interiorul Letoniei și al altor state baltice și a avertizat că Rusia va riposta.

În vreme ce reprezentantul Letoniei a respins aceste afirmații ca fiind „pură ficțiune”, serviciul de informații externe al Rusiei, SVR, a declarat că Riga a fost de acord cu acest aranjament, în ciuda temerilor că ar putea deveni „victima unui atac de represalii al Moscovei”.

Tsahkna și Kaunas au declarat că interpretează astfel de declarații ca un semn de slăbiciune din partea Rusiei, care nu reușește să contracareze dronele ucrainene sau să avanseze semnificativ pe câmpul de luptă.

Linas Kojala, directorul Centrului de Studii Geopolitice și de Securitate din Vilnius, a afirmat că există riscul unei erori de calcul accidentale din cauza acțiunilor „provocatoare” ale Rusiei.

„Tensiunile sunt ridicate, există riscul unei escaladări neintenționate”, a declarat el pentru Reuters.

Un oficial de securitate din țările baltice, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus că agenția sa consideră retorica Rusiei ca fiind destinată în principal consumului intern, pentru a concentra atenția asupra „europenilor belicoși”.

„Vor să ascundă faptul că, de fapt, nu reușesc să facă față atacurilor cu drone din Ucraina”, a spus oficialul. „Din perspectiva noastră, situația de securitate din regiune nu s-a schimbat”, a spus acesta.