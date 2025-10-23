Percheziții DNA la sediul DSP Brașov. Șefa instituției, suspectată că avertiza spitalele când urmează controale

Procurorii fac, joi, percheziții domiciliare în 18 locații din județul Brașov, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de corupție, anunță DNA într-un comunicat de presă. Una dintre locațiile vizate de percheziții este Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov, au confirmat surse din anchetă pentru HotNews.

„În cursul zilei de 23 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 18 locații situate pe raza județului Brașov, dintre care patru sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, se arată în comunicatul DNA.

Printre locațiile vizate joi de DNA se mai numără și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, potrivit Radio Brașov.

Șefa DSP Brașov, suspectă de corupție

Vizată de percheziții este directoarea DSP Brașov, Ancuța-Ofelia Blănaru. Ea este suspectă de comiterea mai multor fapte de corupție precum luare de mită, trafic de influență, falsuri și divulgarea de informații nepublice, au transmis surse din anchetă pentru HotNews.

Radio Brașov scrie că Ancuța-Ofelia Blănaru este acuzată că a anunțat înainte anumite spitale că urmează ca instituția pe care o conduce să facă controale și le oferea indicații despre cum să respecte normele de sănătate publică.

Conform ultimei declarații de avere depuse în iunie 2024, Ancuța-Ofelia Blănaru nu deține pe numele său terenuri, apartamente sau case. Are o mașină Nissan – an fabricație 2011. Salariul său net anual este de 68.313 lei.