Dua Lipa, în război cu Samsung. Gigantul tech, acuzat că i-a folosit imaginea pentru a vinde televizoare

Cântăreața britanică Dua Lipa a intentat un proces împotriva Samsung Electronics, solicitând despăgubiri de cel puțin 15 milioane de dolari, acuzând gigantul sud-coreean din domeniul tehnologiei că i-a folosit imaginea fără permisiune pentru a-și promova televizoarele, transmite Reuters.

Compania este acuzată că a folosit o imagine protejată de drepturi de autor a vedetei pop pe partea din față a cutiilor de carton care conțineau televizoare destinate vânzării, ceea ce a permis Samsung să beneficieze de ceea ce părea a fi o recomandare a produsului din partea ei.

Imaginea care se presupune că a fost utilizată pe cutiile televizoarelor se intitulează „Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024”, iar Lipa este proprietara tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor asupra imaginii, potrivit documentelor depuse în instanță. Procesul a fost intentat vineri la tribunalul federal din California.

Un purtător de cuvânt al Samsung Electronics a refuzat să comenteze, spunând că nu poate face declarații cu privire la un litigiu în curs, în timp ce avocații cântâreței nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la proces.

Pe lângă încălcarea drepturilor de autor și a mărcii înregistrate, Dua Lipa a acuzat Samsung Electronics de încălcarea drepturilor de imagine.

Avocații lui Lipa au atașat la dosar capturi de ecran ale postărilor și comentariilor de pe rețelele de socializare, susținând că imaginea vedetei pop de pe fața cutiilor de carton i-a determinat pe potențialii clienți să cumpere produsul.

Una dintre aceste capturi de ecran arată un fan care comentează că ar cumpăra televizorul „doar pentru că Dua apare pe el”.

Cântăreața a aflat despre presupusa încălcare a drepturilor de autor de către Samsung în iunie anul trecut și a cerut să nu mai folosească imaginea sa, dar producătorul de electronice a refuzat în repetate rânduri să facă acest lucru, au declarat avocații ei.

Presupusa utilizare neautorizată de către Samsung a imaginii lui Dua Lipa a „cauzat și continuă să cauzeze diluarea” „identității de marcă și a reputației comerciale” a vedetei pop, „transmițând în mod fals publicului consumator că ea aprobă și susține” produsele în cauză, au adăugat apărătorii cântăreței, câștigătoare a 3 premii Grammy.