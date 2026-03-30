Dubaiul intervine cu un pachet de sprijin economic de 1 miliard de dirhami, pe fondul războiului din Iran

Dubai a aprobat măsuri de facilitare economică în valoare de 1 miliard de dirhami (272,26 milioane de dolari) pentru a sprijini sectorul de afaceri, urmând ca acestea să intre în vigoare la 1 aprilie, pentru o perioadă de trei până la șase luni, a anunțat luni printr-o postare pe X prințul moștenitor al Dubaiului, conform Reuters.

Măsurile au ca scop creșterea flexibilității economiei emiratului, consolidarea capacității de reacție și sprijinirea companiilor și familiilor în gestionarea condițiilor economice actuale.

Președintele Consiliului Executiv din Dubai, șeicul Hamdan, a declarat, în cadrul unei ședințe, că pachetul urmărește să consolideze flexibilitatea economiei emiratului, să crească nivelul de pregătire și să asigure un răspuns rapid la cerințele actuale, potrivit Gulf News.

Șeicul Hamdan a declarat că liderii din Dubai sunt în continuare conectați la nevoile societății și se bazează pe echipe cu experiență, capabile să gestioneze provocările în schimbare, menținând totodată ritmul de creștere.

El a subliniat că Dubaiul a demonstrat constant că poate transforma provocările în oportunități și și-a exprimat încrederea că emiratul va ieși din această perioadă mai puternic, mai competitiv și consolidat drept unul dintre principalele centre economice globale.

Emiratele i-au anunțat pe americani și pe alți aliați că vor participa la „Forța de Securitate Ormuz”

Emiratele Arabe Unite le-au spus americanilor și altor aliați occidentali că vor participa la o forță operațională maritimă multinațională menită să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, a relatat vineri Financial Times, citând surse familiarizate cu situația.

Emiratele încearcă să convingă zeci de țări să creeze o „Forță de Securitate a Strâmtorii Ormuz” care să o apere de atacurile iraniene și să escorteze navele, potrivit FT și Reuters.

Efortul Emiratelor vine în contextul în care acestea s-au confruntat cu mai multe atacuri iraniene decât orice altă țară din regiune, inclusiv Israelul.

