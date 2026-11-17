De la întinderile deșertice și traseele montane până la pistele urbane cu vedere spre zgârie-norii orașului, Dubaiul oferă o perspectivă diferită asupra unei vacanțe active. Cu o infrastructură în continuă extindere și un calendar bogat de competiții, destinația atrage atât cicliști experimentați, cât și turiști care vor să descopere orașul în propriul ritm.

Fie că alegi o plimbare relaxată, un antrenament de anduranță sau atmosfera unei curse internaționale, ai la dispoziție numeroase opțiuni. Poți închiria o bicicletă, te poți alătura comunității locale sau poți urmări sportivi de elită în acțiune.

86 de kilometri prin deșert: aventura începe la Al Qudra

Pentru cei care iubesc distanțele lungi și peisajele neobișnuite, Al Qudra Cycling Track este unul dintre cele mai cunoscute locuri pentru ciclism din Dubai. Pista traversează deșertul, departe de agitația orașului, și oferă trasee de 18 și 50 de kilometri, dar și rute care ajung până la 86 de kilometri.

Fără trafic auto, Al Qudra atrage atât sportivi experimentați, cât și amatori. Diminețile devreme și după-amiezile târzii sunt intervalele preferate pentru pedalat, iar vizitatorii pot închiria biciclete în apropierea traseului.

Pentru iubitorii de mountain biking, Hatta propune o schimbare completă de decor. Situată în Munții Hajar, zona oferă aproximativ 52 de kilometri de trasee prin relief accidentat, cu niveluri diferite de dificultate, de la variante pentru începători la rute tehnice pentru cicliști avansați. Accesul este gratuit, iar bicicletele și echipamentele de protecție pot fi închiriate în zonă.

O altă opțiune pentru pasionații de off-road este Mushrif Park, unde traseele traversează peisajul natural al parcului.

Cu bicicleta prin oraș, cu Burj Khalifa la orizont

Dubaiul oferă și variante pentru cei care preferă plimbările urbane sau activitățile în familie.

La Nad Al Sheba Cycle Park, amenajat pe un fost traseu de curse de cămile, vizitatorii pot alege circuite de 4, 6 sau 8 kilometri, cu vedere spre Downtown Dubai și Burj Khalifa. Pistele sunt iluminate, iar copiii au la dispoziție un circuit special, cu indicatoare și elemente rutiere pentru exersarea regulilor de circulație. În Meydan, DXBike oferă un alt traseu dedicat, de 8,4 kilometri.

Orașul continuă să investească în infrastructură. În 2026, Roads and Transport Authority (RTA) a finalizat 13 piste de ciclism în cadrul unui program de 162 de kilometri, iar obiectivul este extinderea rețelei totale la 1.000 de kilometri până în 2030.

Pentru plimbările spontane, serviciul Careem Bike permite închirierea bicicletelor prin aplicație, din stațiile amplasate în diferite zone ale orașului.

Dubaiul, pe harta marilor competiții de ciclism

Dincolo de traseele dedicate pasionaților de ciclism, orașul găzduiește competiții internaționale care atrag sportivi de elită, dar și evenimente la care pot participa amatorii.

Printre acestea se numără Al Salam Cycling Championship, unul dintre evenimentele importante din calendarul competițional local. Ajuns la cea de-a 11-a ediție, campionatul se desfășoară între 27 decembrie 2026 și 14 martie 2027 și include cinci curse care reunesc cicliști amatori și profesioniști, cluburi și echipe naționale.

Luna februarie aduce în prim-plan UAE Tour Women, programat între 3 și 6 februarie 2027, și UAE Tour Men, care va avea loc între 15 și 21 februarie. Ambele competiții atrag echipe și sportivi de top și au inclus etape în Dubai în 2026. Traseele edițiilor din 2027 urmează să fie anunțate.

Tot în februarie, pasionații care vor să treacă de la statutul de spectatori la cel de participanți au ocazia să își testeze limitele la Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge. Competiția revine la Expo City Dubai pe 7 februarie 2027, cu un traseu principal de 94,1 kilometri, și va face pentru prima dată parte din UCI Gran Fondo World Series, devenind cursă de calificare pentru Campionatele Mondiale UCI Gran Fondo 2027.

Iar în martie, atmosfera marilor curse continuă cu L’Étape Dubai by Tour de France, programat pentru 20–21 martie 2027. Inspirat de celebrul Tur al Franței, evenimentul le oferă cicliștilor amatori ocazia de a participa la curse pe distanțe lungi, dar și la activități adaptate familiilor.

O destinație pentru toate nivelurile

Dincolo de competiții, Dubaiul are o comunitate activă de pasionați. Wolfi’s Cycling Academy și The Cycle Hub organizează antrenamente și ture de grup, de la aproximativ 20 de kilometri pentru începători până la 85 de kilometri pentru cei cu mai multă experiență.

Iar atunci când temperaturile sunt ridicate, studiourile de indoor cycling, precum Motion, CRANK, Platform sau 1Rebel, oferă alternative pentru antrenamente în interior.

De la liniștea deșertului la energia marilor competiții, Dubaiul poate fi descoperit și altfel: pe două roți. Fie că vrei să îți testezi rezistența, să explorezi peisaje montane sau să te bucuri de o plimbare cu skyline-ul orașului în fundal, ai toate motivele să incluzi bicicleta în planurile următoarei vacanțe.

Mai multe informații despre ciclism în Dubai sunt disponibile pe Visit Dubai.

Articol susținut de Departamentul de Economie si Turism din Dubai