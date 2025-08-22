Dublă alertă meteo pentru București. La ce să vă așteptați în următoarele ore

Meteorologii au emis două alerte pentru Capitală, una de caniculă și o a doua de vreme severă, valabile până vineri seară.

Până la ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat, dar și sub una de instabilitate atmosferică, conform ANM.

Vineri, vremea se va menține caniculară, cu disconfort termic ridicat. temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat după-amiaza și seara când vor fi perioade cu înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h), descărcări electrice și averse ce vor avea și caracter torențial (5…10 l/mp, izolat peste 15 l/mp). Vor fi posibile căderi de grindină. Minima termică va fi de 16…18 grade.

