Dumitru Dumbravă a murit la 53 de ani. Fostul general SRI era trimis în judecată în dosarul lui Florian Coldea

Generalul Dumitru Dumbravă, fost șef al direcţiei juridice a SRI, a murit vineri la Spitalul SRI Agrippa Ionescu din București, anunță Digi24 și Antena3.

Generalul Dumitru Dumbravă a devenit cunoscut publicului după declarațiile sale potrivit cărora instanțele constituie „câmp tactic” pentru Serviciul Român de Informații.

În cadrul unei audieri care a avut loc în noiembrie 2017 la Comisia parlamentara de control al SRI, generalul a spus, potrivit lui Claudiu Manda, șeful acestei comisii, că atunci când a vorbit despre câmpul tactic nu s-a referit la influențarea justiției, ci mai degrabă la faptul ca inculpații ar putea să influențeze actul de justiție și că „în acest sens era un atribut și o implicare a SRI”.

La puțin timp după această audiere, Comisia a decis, cu 5 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”, sa solicite demisia lui Dumitru Dumbravă, secretarul general al Serviciului, pe motiv că cercetările comisiei nu pot fi efectuate câtă vreme acesta rămâne în funcție.

După această cerere de demisie, SRI a cerut membrilor Comisiei prlamentare sa nu implice Serviciul in niciun fel de joc politic.

El a fost trecut în rezervă de la 1 septembrie 2018 printr-un decret semnat de fostul președinte Klaus Iohannis.

Trimis în judecată alături de Florian Coldea

Dumitru Dumbravă și Florian Coldea, fost prim-adjunct al șefului SRI şi un avocat din Baroul Bucureşti au fost trimiși în în judecată în iulie 2025 de către procurorii de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), într-un dosar de trafic de influenţă, spălare a banilor şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi în formă continuată.

„În perioada 2018 – 2020, cei trei inculpați, profitând de sistemul relațional și influența pe care ar fi dobândit-o, ca urmare a exercitării funcțiilor anterior pensionării, respectiv de influența de care se bucura cel de-al treilea inculpat, prin prisma profesiei de avocat, ar fi constituit un grup infracțional organizat, profilat pe săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice profesiei de avocat și spălarea banilor. Activitățile infracționale ar fi fost desfășurate până în anul 2024, potrivit unei scheme infracționale care presupunea, în principal, următoarele:

identificarea unor persoane fizice sau juridice ce întâmpinau probleme în diverse domenii, cărora li se promitea rezolvarea, prin influența pe care inculpații pretindeau că o aveau în domeniile respective sau a unor persoane care doreau să își asigure protecția unor persoane influente,

înființarea de către inculpații, foști militari, a unor societăți de consultanță, prin intermediul cărora, raportat la notorietatea de care se bucurau asociații/administratorii, pe de o parte, să atragă posibili clienți, iar, pe de altă parte, să creeze o aparență de legalitate a activității desfășurate,

cooptarea unor case de avocatură sau a unor avocați care să încheie contracte de asistență juridică cu persoanele interesate să cumpere influență,

încheierea de contracte de consultanță pentru disimularea foloaselor necuvenite pretinse de inculpați prin exercitarea influenței sau prin ascunderea activității nelegale de consultanță juridică,

cooptarea unor societăți de investigații, prin intermediul cărora să fie monitorizate părțile adverse din litigiile în cadrul cărora se acorda consultanță juridică, apropiații acestora, experți, avocați sau chiar magistrați, pentru ca, în baza colaborării și a consensului neechivoc de a-și alătura eforturile pentru a se constitui într-o grupare, de a se supune unei discipline și a acționa potrivit unui plan bine conturat, să obțină profituri prin mijloace ilicite.”

„În perioada 2020 – 2024, cei trei inculpați ar fi participat la săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice activității de avocat și spălarea banilor, activitatea grupului fiind punctual sprijinită și de cel de-al patrulea inculpat, om de afaceri”, mai susțin procurorii anticorupție.

Conform procurorilor, în perioada martie 2023 – aprilie 2024, trei dintre inculpați (cei doi oameni de afaceri și avocatul din cadrul Baroului București) au pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 euro, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor magistrați judecători din cadrul unor instanțe de judecată și că i-ar putea determina pe aceștia să pronunțe hotărâri favorabile martorului, într-un dosar penal în care acesta era judecat.

După mai multe negocieri, suma care a fost pretinsă de inculpați a fost diminuată la 600.000 euro, mai afirmă DNA.