După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și mai multă benzină. Există însă explicații

Prețul petrolului a crescut cu 30%, iar prețul carburanților pe piața din România s-a majorat cu aproximativ același procent. Paradoxal, consumul de carburanți al românilor nu a scăzut, ci a înregistrat o creștere semnificativă.

De la începutul conflictului, cotația petrolului de tip Brent, de referință pentru piața europeană, a crescut cu 30%, de la aproximativ 70 de dolari pe baril la finalul lunii februarie, până la 91 de dolari pe baril miercuri. Potrivit Comisiei Europene, Europa a plătit în plus în această perioadă 47 de miliarde de euro pentru importurile de combustibil.

Prețul carburanților pe piața din România a crescut cu aproximativ 20-30%, în funcție de sortimente și de lanțurile de distribuție.

Miercuri, 10 iunie 2026, benzina costa 9,08 lei pe litru la Rompetrol, 9,22 lei pe litru la Petrom, 9,28 lei la OMV și 9,68 lei la Lukoil. Motorina avea un preț de 9,09 lei la Rompetrol, 9,23 lei la Petrom, 9,29 lei la OMV și 9,59 lei pe litru la Lukoil.

Consumul de motorină al românilor a crescut cu peste 20% în martie

Datele Institutului Național de Statistică (INS) aferente lunii martie 2026 arată că prețul mediu al benzinei a crescut de la 7,97 lei/litru în februarie la 8,97 lei/litru în martie, adică cu aproximativ 12,5%. La motorină, creșterea a fost și mai puternică: de la 8,20 lei/litru la 9,81 lei/litru, respectiv aproape 20% într-o singură lună.

Raportat la martie 2025, majorările sunt și mai mari: prețul benzinei a crescut cu 24,4%, iar cel al motorinei, cu 29,8%.

În ceea ce privește consumul de carburanți, datele INS sunt foarte interesante: consumul de benzină pe piața din România a urcat cu 8,4% în martie față de februarie, iar, la motorină, saltul a fost semnificativ, de peste 21%.

Comparativ cu martie 2025, consumul de benzină este mai mare cu peste 17%, iar cel de motorină cu aproximativ 6%.

„La prima vedere, datele INS privind vânzările de produse petroliere la pompa din martie 2026 par să contrazică una dintre cele mai cunoscute reguli economice: atunci când prețurile cresc, consumul scade. În România s-a întâmplat exact invers. Prețul benzinei și al motorinei a înregistrat una dintre cele mai abrupte creșteri lunare din ultimii ani, însă volumele livrate către piață au crescut puternic, în special la motorină”, spune Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă.

Un efect psihologic: oamenii se tem de scumpiri și mai mari

El a arătat că, deși acest comportament poate părea un paradox, de fapt este un comportament tipic pentru o perioadă de incertitudine, când se anticipează prețuri mai mari pe viitor. Mai exact, este un efect psihologic: oamenii se tem că vor veni scumpiri și mai mari și tind să-și facă stocuri.

O altă explicație este că România s-a mișcat mai mult. Datele privind mobilitatea arată că luna martie aduce în mod tradițional o intensificare a activității economice și a traficului. Estimările privind parcursurile totale ale vehiculelor indică o creștere a kilometrilor parcurși de aproximativ 8-10%.

Această evoluție explică aproape integral majorarea consumului de benzină. În cazul autoturismelor și al vehiculelor ușoare, relația dintre distanțele parcurse și volumele de carburant consumate rămâne relativ stabilă. Cu alte cuvinte, românii au circulat mai mult în martie 2026 și au consumat mai multă benzină.

Motorina spune însă o poveste diferită. Dacă parcursurile au crescut cu aproximativ 9%, iar consumul de motorină a crescut cu peste 21%, rămâne un decalaj de peste 10 puncte procentuale care trebuie explicat. Această diferență este prea mare pentru a fi atribuită exclusiv traficului suplimentar.

Datele indică mai degrabă o economie activă decât una aflată în retragere

„Frica de scumpiri poate genera consum suplimentar. Economia funcționează nu doar pe baza prețurilor actuale, ci și pe baza așteptărilor privind viitorul. În momentul în care actorii economici anticipează noi majorări de prețuri, comportamentul lor se schimbă. Transportatorii își umplu rezervoarele. Companiile cu facilități proprii de stocare își măresc rezervele”, mai spune Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, operatorii agricoli și-au constituit stocuri înaintea campaniilor de primăvară, iar constructorii și-au securizat necesarul pentru lucrările care urmează, toate aceste decizii sunt perfect raționale atunci când piața percepe că prețurile vor continua să crească. În asemenea situații, scumpirea nu reduce imediat cererea, ci uneori o amplifică temporar.

Motorina este combustibilul economiei reale. Spre deosebire de benzină, motorina nu este consumată în principal de populație. Ea alimentează transportul de mărfuri, agricultura, construcțiile, industria si serviciile logistice. Aceste sectoare au o elasticitate foarte redusă la preț pe termen scurt.

„Un camion nu poate renunța la o cursă pentru că motorina este mai scumpă”

„Un camion nu poate renunța la o cursă pentru că motorina este mai scumpă. Un fermier nu poate opri lucrările agricole pentru câteva săptămâni în așteptarea unor prețuri mai mici. Un constructor nu poate suspenda un șantier din cauza unei variații lunare a carburantului. De aceea, consumul de motorină este mult mai puțin sensibil la preț decât sugerează modelele teoretice simple”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Datele indică mai degrabă o economie activă decât una aflată în retragere.

În aceste condiții, cifrele sugerează că explicația este mixtă. O parte a creșterii provine din intensificarea traficului, relansarea activităților sezoniere, începerea lucrărilor agricole si accelerarea construcțiilor. O altă parte provine din acumularea de stocuri și din cumpărările preventive. Cu alte cuvinte, martie 2026 nu reflectă doar mai mult carburant ars în motoare, ci și mai mult carburant mutat în rezervoare.