După 16 ani, TAROM renunță definitiv la una dintre rutele sale în regiune

Compania națională va efectua pe 24 octombrie ultima sa cursă către capitala Serbiei, Belgrad, relatează site-ul Economica.

Potrivit sursei citate, inițial, TAROM avea în vedere suspendarea zborurilor pe această rută doar pentru perioada de iarnă, după modelul aplicat în cazul zborurilor spre Roma, dar s-a răzgândit.

Tarom a confirmat pentru Economica.net că renunță la ruta spre Belgrad, după 16 ani de operare. Belgradul e cea mai recentă destinație TAROM la care compania renunță ca parte a planului de restructurare agreat cu Comisia Europeană după Londra Heathrow, Barcelona, Viena și Munchen.

Aceste orașe din urmă sunt însă „acoperite” cu zboruri de companii low-cost.

Odată cu anunțul TAROM, ruta București-Belgrad va fi asigurată doar de Air Serbia.