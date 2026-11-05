După 20 de ani, una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi se întoarce într-un rol care a consacrat-o la PRO TV: „M-a bucurat enorm propunerea de a reveni în acest proiect”

Cosmina Păsărin revine într-un nou sezon din serialul „Băieți Buni: Pe Viață” care va putea fi urmărit în curând la PRO TV și pe VOYO.

Actrița și vedeta de televiziune, devenită celebră pentru apariția sa în emisiunea „Vara ispitelor”, va interpreta rolul Guvidei, personaj rămas întipărit în memoria publicului la începutul anilor 2000, când „Băieți Buni” a fost considerat primul serial polițist românesc.

„Să mă întorc la personajul meu după mai bine de 20 de ani a fost o experiență foarte specială pentru mine. E unul dintre acele lucruri pe care nu-ți imaginezi că o să le mai trăiești și tocmai de aceea m-a bucurat enorm propunerea de a reveni în acest proiect. Guvida s-a schimbat, evident, așa cum ne-am schimbat și noi în toți anii aceștia, dar și-a păstrat esența. Este în continuare curajoasă, calculată și capabilă să surprindă, însă experiențele prin care a trecut și-au pus amprenta asupra ei. Mi-a plăcut foarte mult să descopăr cine este astăzi și să mă întorc pe platou într-o poveste care a făcut parte din viața mea acum mai bine de două decenii. Mi se pare fascinant să ai ocazia să reiei un personaj după atât de mult timp și să-l descoperi într-o altă etapă a vieții lui, fiind tu însăți într-o altă etapă a vieții tale”, a declarat Cosmina Păsărin.

Alături de Dragoș Bucur și Cabral

Ea se va reîntâlni cu polițiștii interpretați de Dragoș Bucur și Cabral. „A fost o bucurie să mă reîntâlnesc pe platourile de filmare cu colegi din primul sezon, dar la fel de mare a fost bucuria să cunosc și personajele noi care intră în poveste”, a mai spus aceasta.