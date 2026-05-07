După 5 zile consecutive de depreciere, moneda națională se stabilizează la 5.26 lei/ euro

După 5 zile de depreciere pe fondul crizei politice, timp în care euro a urcat de la 5.09 lei la 5.26 lei (depreciere de 3,33%), leul pare să-și fi găsit noul palier de echilibru la nivelul de 5.26 lei.

Cursul pentru euro anunțat joi de Banca Națională este 5.2661 lei.

Dealerii spun că dacă ar fi ajuns la 5.3 lei, Banca Centrală apela la rezerva valutară pentru a stabiliza moneda națională. Banca Națională a României nu publică informații despre activitățile sale pe piața valutară și a refuzat în repetate rânduri să comenteze pe această temă, scrie Bloomberg.

Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat anterior că preferă stabilitatea valutară într-un anumit interval, nedivulgat, considerând-o un indicator psihologic cheie pentru gospodării și firme cu privire la sănătatea economiei. Este, de asemenea, un factor important în controlul inflației, întrucât prețurile interne, cum ar fi cele pentru serviciile de telecomunicații și chirii, sunt adesea legate de euro.

Dincolo de valoarea leului, reacția piețelor la criza politică nu a fost la fel de puternică, mai arată Bloomberg. Randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani în monedă locală se situează la 7,30%, puțin sub maximul atins în martie, în timpul etapelor haotice de început ale războiului condus de SUA în Iran.

E drept, dacă în 31 iulie Fitch va retrograda România la junk, deprecierea leului e aproape garantată.

Conducerea BNR se va reuni în 15 mai pentru a lua o decizie de politică monetară, analiștii așteptându-se la o menținere a dobânzii actuale. Cel mai devreme în toamnă am putea discuta despre o ieftinire a creditelor, mai spun aceștia.

„Dacă nu apare un șoc petrolier major sau o depreciere masivă a leului”, Banca Centrală va menține dobânda în ședința din 15 mai”, explică economistul șef al unei bănci comerciale.

Ce spun analiștii:

ING: Prima reducere va fi mutată din mai în august 2026, dacă războiul din Iran se agravează.

Erste/BCR: Inițial prognozau prima tăiere în mai 2026 (cu 125 pb până la 5,25% la final de an), dar au revizuit în sus rata inflației.

Consensul: Pauză în reducerea dobânzii din cauza inflației persistente și a șocurilor energetice.