După amenințările de la Moscova, UE anunță că va înăspri sancţiunile contra Rusiei. „Încercările de a intimida Europa vor eşua”

Uniunea Europeană va căuta să înăsprească punerea în aplicare a sancţiunilor împotriva Rusiei, simultan cu sporirea presiunii asupra Moscovei şi cu creşterea sprijinului pentru Ucraina, a anunţat miercuri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, transmit Reuters şi France Presse, citate de Agerpres.

„Lucrăm la noi propuneri pentru înăsprirea aplicării sancţiunilor şi avansăm cu noi sancţiuni. Încercările de a intimida Europa vor eşua”, a spus Kaja Kallas după o reuniune informală a miniştrilor de externe din UE, organizată în Irlanda, ţara ce deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE.

Ea a evocat un „sprijin larg” în rândul miniştrilor în ceea ce priveşte propunerea de introducere a unei interdicţii de intrare pentru foştii combatanţi ruşi şi a unor restricţii mai dure pentru turiştii ruşi.

„Suntem bucuroşi că am auzit astăzi anunţuri ale statelor membre că vor furniza mijloace de apărare aeriană ce au fost atât de mult timp cerute”, a adăugat totodată fosta şefă a guvernului eston.

Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni masive şi fără precedent împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

De altfel, începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), la invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) şi la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson (2022).

Până în prezent, UE a adoptat 21 pachete de sancţiuni contra Rusiei, cel mai recent pe 23 iulie. Atunci, UE a decis interdicţia de acces în porturi pentru încă 41 de nave din „flota fantomă” a Rusiei, interzicerea tranzacţiilor cu alte 33 de instituţii de credit şi financiare ruse şi patru bănci din ţări din afara UE.

De asemenea, pe lista persoanelor şi entităţilor sancţionate au fost adăugate 218 nume.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile ce subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică acum pentru aproximativ 3.000 de persoane şi entităţi.

Amenințarea lui Dmitri Medvedev: „Aceștia călătoresc adesea la Kiev cu trenul…”

Dmitri Medvedev, mâna dreaptă a președintelui Vladimir Putin în Consiliul de Securitate al Rusiei, a amenințat miercuri cu lovituri asupra unor ținte din Germania și a sugerat atacarea trenurilor cu care merg liderii occidentali la Kiev.

Postarea de pe Telegram a lui Medvedev, fost președinte și premier al Rusiei, a venit după ce Germania a dat vina direct pe Rusia pentru incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig de luna trecută.

Medvedev spune că este „un atac nedovedit” și că „această diversiune inventată reprezintă cea mai ușoară pedeapsă pentru păcatele lor”.

„Ei merită o lovitură directă asupra tuturor fabricilor germane de echipament militar” care furnizează materiale Ucrainei, a scris el pe Telegram.

„Și, foarte probabil, și asupra unor alte locuri din Berlin”, a adăugat Medvedev.

Acesta a continuat cu o reacție la declarațiile de marți ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat companiile aeriene și asigurătorii că „spațiul aerian rusesc se va închide efectiv”.

Medevedev spune că Putin a calificat deja această amenințare drept o încercare de terorism de stat: „Cu teroriștii nu se poartă negocieri, iar acțiunile lor sunt întâmpinate cu represalii”.

Apoi, înaltul oficial rus a sugerat lovirea trenurilor cu care liderii occidentali merg în vizite la Kiev.

„Orice act de terorism are sponsori. În acest moment, aceștia sunt șefii statelor occidentale, în primul rând cei europeni. Iar aceștia călătoresc adesea la Kiev cu trenul…”, a mai scris Medvedev pe Telegram.