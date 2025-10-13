După amenințările neașteptate la adresa Chinei, șeful Trezoreriei spune că Trump vrea în continuare să se întâlnească cu Xi, pe teritoriul unui aliat apropiat al SUA

Președintele american Donald Trump intenționează în continuare să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping, la sfârșitul lunii octombrie în Coreea de Sud, în contextul în care cele două părți încearcă să reducă tensiunile legate de disputele comerciale, a anunțat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, potrivit Reuters.

Cea mai recentă ruptură între cele două țări a urmat anunțului făcut joi de Beijing că va extinde dramatic controlul asupra exporturilor de metale rare. Acest lucru a determinat o reacție dură din partea lui Trump vineri, reacție care a aruncat piețele și relațiile dintre cele două mari economii ale lumii într-o spirală.

Bessent a precizat că au existat comunicări substanțiale între cele două părți în weekend și că sunt așteptate mai multe întâlniri.

„Am redus substanțial tensiunile”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business Network.

„Președintele Trump a spus că tarifele nu vor intra în vigoare până la 1 noiembrie. El se va întâlni cu președintele Partidului Comunist Chinez, Xi, în Coreea. Cred că întâlnirea rămâne valabilă”, a adăugat șeful Trezoreriei americane.

Trump și Xi planificaseră să se întâlnească în cadrul summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific, găzduit de Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie.

Coreea de Sud este considerată unul dintre cei mai importanți aliați regionali ai SUA din Asia.

Dolarul a crescut ușor luni, investitorii sperând că SUA vor tempera ultima escaladare a războiului comercial cu China după vânzările masive de vineri.

Bessent a mai spus că săptămâna aceasta vor avea loc întâlniri la nivel de personal între SUA și China la Washington, în marja reuniunilor anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.

„Tariful de 100% nu trebuie să intre în vigoare. Relația, în ciuda anunțului de săptămâna trecută, este bună. Canalele de comunicare s-au redeschis, așa că vom vedea cum evoluează situația”, a punctat Bessent.

Răspuns agresiv din partea SUA

Cu toate acestea, Bessent a calificat mișcarea Chinei ca fiind provocatoare și a spus că Washingtonul a răspuns agresiv.

Statele Unite au luat legătura cu aliații și se așteaptă la sprijin din partea europenilor, a Indiei și a democrațiilor din Asia, a spus el.

„China este o economie de comandă și control. Ei nu ne vor comanda și nici nu ne vor controla”, a spus Bessent.

China a acuzat duminică Statele Unite pentru tensiunile comerciale crescânde și a calificat drept ipocrite ultimele amenințări ale lui Trump cu tarife de 100% pentru produsele chinezești. Ea și-a apărat restricțiile asupra exporturilor de elemente și echipamente din pământuri rare. China domină piața acestor elemente, care sunt esențiale pentru producția de tehnologie.

Conform noilor reglementări ale Beijingului, companiile străine care produc unele dintre pământurile rare și magneții aferenți de pe listă vor avea nevoie acum și de o licență de export chineză dacă produsul final conține sau este fabricat cu echipamente sau materiale chinezești. Acest lucru se aplică chiar dacă tranzacția nu include companii chineze.

Statele Unite vor respinge cerințele de licențiere din partea Chinei, a mai declarat Bessent în interviul acordat Fox Business Network.

Declarația neașteptată a lui Trump de vineri a zguduit piețele financiare globale, determinând indicele de referință S&P 500 să scadă cu peste 2%, cea mai mare scădere într-o singură zi pănă acum începând din aprilie, când o mai multe anunțuri privind tarifele vamale făcute de Trump au alimentat volatilitatea pieței.

China „devine foarte ostilă”, a afirmat vineri preşedintele Trump, ameninţând Beijingul cu o creştere „masivă” a taxelor vamale, după ce ţara asiatică a decis să instituie un control şi mai mare asupra exporturilor de tehnologii legate de mineralele rare.

„Aceasta a fost o adevărată surpriză”, a reacţionat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social. „Trebuia să mă întâlnesc cu (preşedintele chinez Xi Jinping) peste două săptămâni la summitul APEC din Coreea de Sud, dar se pare că nu mai există niciun motiv”, a scris el în aceeaşi postare.

Donald Trump a apreciat că „va fi obligat să contraatace financiar”.