Antifrauda îl obligă pe președintele Comisiei de Apărare să returneze Mercedes-ul de peste 100.000 de euro achiziționat pe un magazin sătesc

Mihai Weber și autoturismul pe care îl conducea. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Inquam Photos / Octav Ganea

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a finalizat controlul la magazinul sătesc deținut de Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare, și l-a obligat pe deputat să restituie mașina de lux, un Mercedes GL 53. Cercetarea ANAF vine după ancheta Snoop.ro, care a prezentat cum Weber folosește mașina în scop personal.

Autoturismul de lux a fost achiziționat de firma lui Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare, în această vară și nu apărea în declarația de avere a demnitarului. El se află la al patrulea mandat în Parlament, iar în legislatura trecută a fost președintele Comisiei de Control a activității SIE.

Weber a fost filmat de site-ul Snoop.ro în curtea PSD, dar și la Palatul Parlamentului, cu mașina cumpărată pe un magazin sătesc din județul Gorj. Acesta se află în satul Buduhala, o comunitate cu 900 de locuitori. Profitul firmei în ultimul an a fost de 3.500 de euro.

Deputatul PSD a refuzat să ofere informații despre mașina pe care o conduce și a fugit de mai multe ori când a fost întrebat despre proveniența autovehiculului.

„Controlul a fost inițiat pentru a verifica dacă vehiculul a fost folosit în scopuri economice, conform legii, sau în interes personal, fapt ce ar putea genera obligații fiscale suplimentare.

Verificările au fost inițiate pe baza unei analize de risc privind utilizarea respectivului autoturism de către o persoană cu notorietate, demnitar public ”, precizează Antifrauda într-un comunicat.

Inspectorii au descoperit că Mercedes-ul AMG GLE 53 a fost folosit „în interesul asociatului în activități care nu au legătură cu activitatea societății”.

„Autoturismul a fost restituit societății de leasing, iar creanțele fiscale declarate incorect au fost atrase la bugetul general consolidat al statului”, susține ANAF, la finalul controlului.

Mihai Weber nu a putut fi contactat de HotNews.ro pentru a oferi o reacție după controlul efectuat de Antifraudă și pierdea mașinii.

Snoop.ro a dezvăluit că fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, conduce o mașină de lux, un Mercedes GLE 450. Deputatul PSD a susținut că mașina este închiriată de la un prieten, dar site-ul de investigații Snoop.ro a demonstrat că Adrian Câciu conduce mașina, iar aceasta aparține firmei fostei sale soții.

Un alt membru al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Răzvan Ciortea, a fost filmat de site-ul de investigații Snoop.ro la volanul unui BMW XM de peste 100.000 de euro. Nici această mașină nu apare în declarația de avere a demnitarului.

Ciortea a susținut că BMW-ul este luat de la firma unui prieten și urmează să fie plătit în următorii trei ani.