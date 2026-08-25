După anunțul de la Erevan, UE așteaptă „cu interes” o posibilă cerere de aderare din partea Armeniei

Uniunea Europeană a indicat marţi că analizează „cu interes” o potenţială cerere de aderare a Armeniei, ţară care vrea să stabilească legături mai strânse cu Occidentul şi să se distanţeze de Moscova, relatează AFP și Agerpres.

Interesul Erevanului de a se alătura Celor 27 este „o nouă expresie a atracţiei pe care o exercită UE asupra cetăţenilor”, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho.

„Prin urmare, o examinăm cu interes”, a adăugat ea.

Prim-ministrul armean Nikol Paşinian a declarat luni că ţara sa ar putea depune în curând această cerere oficială de aderare la UE.

Rusia priveşte cu mare nemulţumire ambiţiile europene ale acestei foste republici sovietice din Caucaz, pe care o consideră a fi în sfera sa de influenţă.

Moscova insistă ca Armenia să organizeze mai întâi un referendum privind apartenenţa sa la UE, pe care o consideră incompatibilă cu rămânerea în alianţa lor economică comună, Uniunea Economică Eurasiatică.

Vorbind în faţa Parlamentului luni, Nikol Paşinian a răspuns că un referendum ar avea sens doar odată ce va fi posibilă „evaluarea fezabilităţii” unei aderări la UE.

În acest scop, „Armenia trebuie mai întâi să îşi depună cererea de aderare la Uniunea Europeană”, a declarat el, fără a specifica o dată.

Decizia Erevanului de a se îndrepta către Europa a tensionat relaţiile sale cu Moscova, care a impus sancţiuni Armeniei.

Rusia a interzis în special importul de produse agricole armene, pentru care este o piaţă cheie.