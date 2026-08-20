După anunțul-surpriză făcut de prințul Harry și Meghan Markle, au apărut și întrebările. Cinci necunoscute ale mutării în Marea Britanie

Unde vor locui? Ce relații vor avea cu familia regală? Ce vor face? Anunțul de joi seara privind întoarcerea în Regatul Unit a prințului Harry și a soției sale, Meghan, a fost o știre-bombă, însă care vine și cu numeroase întrebări, scrie France Presse.

Întrebările au apărut după ce, miercuri, sursele mai multor publicații majore și agenții de presă au spus că ei intenționează să se întoarcă în Marea Britanie în această lună, la șase ani după ce au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în SUA.

Această mișcare surprinzătoare vine după ce, în ultimii ani, cuplul a criticat în repetate rânduri familia regală și a atacat dur presa britanică, afirmând că tabloidele le-au transformat viața într-un coșmar și că doresc să-și croiască un drum propriu în viață.

Ducele și ducesa de Sussex se vor muta împreună cu prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și cu prințesa Lilibet, care acum are 5 ani, în Marea Britanie pentru o perioadă îndelungată.

Unde se vor stabili?

Harry, în vârstă de 41 de ani, și Meghan nu au făcut nicio declarație oficială cu privire la întoarcerea lor și au dat puține detalii despre mutarea lor în Marea Britanie

Miercuri, ducele de Sussex a apărut zâmbitor la Washington, la o masă rotundă cu veterani de război. Dar nu a făcut nicio declarație.

Potrivit presei britanice, soții Sussex, care au părăsit Regatul Unit în 2020 în condiții tumultoase, aflați în conflict cu familia regală, urmează să se stabilească până la sfârșitul lunii august într-o reședință privată, nu regală, probabil în afara Londrei.

Printre posibilele destinații menționate se numără regiunea Northampton, la nord de Londra, unde se află domeniul Althorp, proprietatea familiei Spencer, familia regretatei prințese Diana, mama lui Harry. Sau regiunea Cotswolds, în apropiere de Oxford, foarte apreciată de vedete.

Harry, Meghan și copiii lor, Archie (7 ani) și Lilibet (5 ani), au petrecut ceva timp acolo în iulie, cu ocazia primei lor vizite în familie în Regatul Unit din 2022.

Potrivit presei britanice, cei doi copii sunt înscriși la o școală, a cărei denumire nu a fost precizată, pentru începerea anului școlar din septembrie.

De ce se întorc?

Fiul lui Charles al III-lea a spus adesea că speră la o „reconciliere” cu familia sa. Pentru expertul în chestiuni regale Ed Owens, „acesta este unul dintre motivele” întoarcerii lor.

Dar motivul principal, potrivit lui, este de natură familială: „vor ca copiii lor să crească în Regatul Unit”.

Mai puțin îngăduitor, tabloidul Daily Mail consideră că întoarcerea lor „va fi probabil percepută ca cea mai frapantă recunoaștere a eșecului marilor lor proiecte de cucerire a Americii”.

După un contract profitabil cu Netflix și alte angajamente, Meghan s-a reinventat ca femeie de afaceri cu firma sa „As Ever”, care comercializează gemuri, lumânări și ceai.

Care sunt relațiile cu familia regală?

Regele a fost informat abia duminică despre decizia cuplului, dar se bucură de posibilitatea de a-și vedea mai des familia în cadru privat, a precizat Palatul Buckingham .

Este o confirmare a unei îmbunătățiri a relațiilor dintre Charles al III-lea, care urmează în continuare un tratament pentru cancer, și fiul său mai mic, care s-au văzut rar din 2022.

În iulie, regele și soția sa, Camilla – aspru criticată de Harry în memoriile sale din 2023 – i-au primit pe prinț și familia sa.

Situația se anunță mai complicată în ceea ce-l privește pe William, moștenitorul tronului și fratele mai mare al lui Harry. Cei doi rămân în conflict, iar William nu a reacționat la anunțul întoarcerii acestuia.

„Prăpastia dintre ei este foarte adâncă (…) (William) este foarte nemulțumit, în opinia mea”, estimează expertul în chestiuni regale Richard Fitzwilliams, citat de AFP.

Ce vor face?

În ciuda plecării sale din Regatul Unit, Harry continuă să patroneze mai multe organizații caritabile cu sediul în țara sa natală.

În timpul șederii sale din iulie, el a participat la mai multe evenimente publice, primite favorabil de mass-media.

De asemenea, el supervizează organizarea, în 2027, a Jocurilor Invictus la Birmingham (centrul Angliei), un eveniment sportiv internațional pe care l-a creat pentru veteranii răniți.

Ar putea ei să redevină membri activi ai familiei regale? Nu este prevăzută nicio schimbare a statutului oficial, a precizat Palatul.

Reacția publicului britanic rămâne, de asemenea, incertă. Cuplul Sussex este nepopular, doar 22% dintre britanici având o părere pozitivă despre Meghan și 33% despre Harry, potrivit unui sondaj recent realizat de YouGov.

„Cred că este un lucru bun (…) mai ales pentru copii”, a comentat joi pentru France Charles Donkin, un angajat în domeniul financiar. Isha Anderson, în vârstă de 27 de ani, angajată la o companie FinTech, deși „indiferentă” față de întoarcerea lor, le urează totuși „mult noroc”, în special în fața presei.

Ce fel de protecție vor avea?

La plecarea din Regatul Unit, Harry și Meghan și-au pierdut protecția polițienească sistematică. Prințul denunță de atunci o decizie care, în opinia sa, îi pune în pericol pe copiii săi.

El își plătea singur paza privată în timpul deplasărilor sale în Regatul Unit.

Este probabil ca o parte din problemele legate de securitatea lui Harry și a familiei sale „să fi fost rezolvate” pentru a permite întoarcerea lor, a estimat expertul în chestiuni regale Robert Hardman la BBC.