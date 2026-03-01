După atacul SUA din Iran, unul dintre cei mai mari critici ai lui Trump, care-l făcuse „idiot util”, recunoaște acum că „a luat cea mai importantă decizie”. Cum ajută americanii Israelul în apărarea Tel Avivului

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump în primul său mandat, a ajuns să fie urmărit penal, după ce l-a criticat frecvent pe liderul de la Casa Albă. Acum însă, Bolton a afirmat, întâi pe X și apoi într-un interviu, că decizia lui Trump de a ataca regimul Khamenei a fost „complet justificată și necesară”.

Avocatul și diplomatul John Bolton a fost consilierul pe securitate națională a lui Donald Trump și unul dintre cele mai importante influente personaje din Casa Albă între 2018 și 2019.

Bolton l-a caracterizat pe Trump drept „ceea ce Lenin numea un idiot util”

Apoi, Bolton a devenit unul dintre cei mai vocali, dar și avizați, critici ai președintelui Trump. Într-un interviu pentru siteul german Deutsche Welle, John Bolton a spurs că ”Trump nu știe istorie și nici nu-l interesează. Nu citește rezumatele primite ca președinte. Crede că relațiile între state sunt mărginite la cele personale”.

„În cele 19 luni cât am lucrat pentru el am înțeles că Trump este ceea ce Lenin numea un idiot util”, l-a caracterizat Bolton.

John Bolton. Credit line: Brandon Bell / Getty images / Profimedia

Casa i-a fost percheziționată după ce s-a certat cu Trump

În august 2025, agenții FBI au descins la casa fostului consilier. „FBI a făcut o percheziție autorizată de instanță la domiciliul lui John Bolton, în cadrul unei anchete privind securitatea națională”, a relatat CNN.

Media liberală din SUA a pus dosarul penal pe seama răzbunării lui Trump, iar cea conservatoare a susținut că perchezițiile sunt legitime sub suspiciunea că Bolton a luat acasă documente secrete de pe vremea când avea o poziția foarte apropiată de președinte.

Bolton a fost un permanent susținător al unei atitudini aspre față de regimul din Iran. Conflictul de durată cu Trump și problemele legale nu l-au făcut să-și schimbe opinia. A postat pe rețeaua X că ne aflăm în fața unei decizii corecte a președintelui SUA.

Apoi, Bolton a acordat un interviu.

Americanii ajută pe Israel în apărarea Tel Avivului

Fostul consilier a spus că a avut loc o cooperare bine gândită între SUA și Israel.

„Pare bine coordonat. Noi îi ajutăm în apărarea din jurul Tel Avivului și avem distrugătoare, precum portavionul USS Gerald R. Ford, în Marea Mediterană, care asigură apărarea aeriană. Se pare că împărțirea sarcinilor în această operațiune este ca Statele Unite să urmărească ținte militare, iar israelienii să urmărească conducerea regimului. Acest lucru se poate schimba, dar așa se prezintă situația în acest moment”, a afirmat Bolton pentru publicația conservatoare Free Press.

Bolton a spus că „Trump are multe obiective: eliminarea programelor nucleare și balistice și oprirea terorismului prin intermediari, dar a fost destul de clar că schimbarea regimului este, de asemenea, un obiectiv”.

Recunoaște că acesta e momentul

Bolton recunoaște că, deși și el l-a sfătuit pe Trump în primul mandat să elimine regimul terorist de la Teheran, acum a fost timpul optim: „Dacă a existat vreodată un moment potrivit pentru a face acest lucru, acesta este”.

„Conștientizarea poporului american cu privire la amenințarea teroristă ar trebui să fie foarte mare, deoarece este una reală”, a spus fostul consilier pe securitate națională de la Casa Albă. El susține că Iranul rămâne un pericol chiar dacă „regimul se află într-un moment foarte slab și instabil, profund nepopular din multe motive și grav slăbit de eforturile sale de a ataca Israelul prin Hamas și alți reprezentanți”.

Ce crede că se poate întâmpla în continuare

Nepopularitatea regimului s-a relevat și în manifestările spontane, surprinse în filmările de pe Youtube din Iran, care au aratat o bucurie masivă la aflarea veștii morții ayatollahului Alin Khamenei.

„O posibilă problemă este însă că el nu s-a coordonat suficient de bine sau de eficient cu opoziția din Iran. Aceasta este o problemă, deoarece actorii interni iranieni trebuie să depună eforturi considerabile pentru a induce defecțiuni din interiorul regimului, astfel încât oamenii să treacă de partea opoziției”, susține Bolton.

John Bolton spune și care poate fi urmarea. „Trump are tendința de a prefera operațiunile de tip „una și gata”, de a declara victoria și de a pleca. Acestea fiind spuse, mi-l imaginez spunând după două sau trei zile: „Am făcut tot ce era necesar. Acum depinde de poporul iranian să scape de regim”, ceea ce cred că ar fi o greșeală”.