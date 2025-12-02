După atacurile ucrainene din Marea Neagră asupra tancurilor petroliere rusești, Putin amenință că va recurge la „soluția cea mai radicală”

Președintele rus Vladimir Putin face declarații de presă după sesiunea plenară a forumului de investiții VTB „Russia Calling” de la Moscova, pe 2 decembrie 2025. FOTO: Sergei Ilnitsky / AP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a amenințat marți că „va izola” Ucraina de mare, ca răspuns la atacurile cu drone asupra tancurilor petroliere ale „flotei fantomă” a Rusiei din Marea Neagră, scrie Reuters.

„Soluția cea mai radicală este să izolăm Ucraina de mare, astfel încât pirateria să devină imposibilă în principiu”, a spus Putin, într-o intervenție care a fost transmisă la televiziune.

Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia va intensifica atacurile asupra facilităților și navelor ucrainene și va lua măsuri împotriva tancurilor petroliere ale țărilor care ajută Kievul.

„Dacă atacurile asupra petrolierelor continuă, vom lua în considerare represalii împotriva navelor țărilor care asistă Ucraina. Sper că Ucraina și cei din spatele acesteia vor analiza dacă merită să continue atacurile asupra navelor din Marea Neagră”, a spus președintele rus.

Sâmbătă, un oficial ucrainean din domeniul securității, a afirmat că dronele navale ucrainene au lovit două tancuri petroliere sancționate în Marea Neagră, în timp ce se îndreptau către un port rusesc pentru a fi încărcate cu țiței destinat piețelor externe.

Marți, un petrolier sub pavilion rus încărcat cu ulei de floarea-soarelui a raportat un atac cu drone în largul coastei Turciei, dar cei 13 membri ai echipajului său nu au fost răniți, au anunțat autoritatea maritimă turcă și agenția de transport maritim Tribeca. Ucraina a transmis că nu are nicio legătură cu acest incident.

Ucraina a efectuat, de asemenea, atacuri cu rachete și drone asupra portului rusesc Novorossiisk din Marea Neagră, care au perturbat transporturile de petrol.

Putin nu a dat detalii despre amenințarea lui de a întrerupe accesul maritim al Ucrainei. Rusia a capturat porțiuni din sudul și estul Ucrainei în războiul care a început în februarie 2022, dar Ucraina controlează în continuare ferm porturile importante, inclusiv Odesa.

Liderul de la Kremlin a făcut aceste declarații la un forum de investiții, cu puțin timp înainte de întâlnirea cu reprezentanții americani trimiși la Moscova. În cadrul aceluiași eveniment, el a declarat că Moscova nu dorește un război cu puterile europene, dar că, dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită să lupte chiar acum.