O navă rusească a fost lovită pe Marea Neagră aproape de Turcia

O navă cargo rusească a fost atacată pe Marea Neagră aproape de coastele turcești, a anunțat Directoratul General pentru Afaceri Maritime al Turciei pe contul de X oficial.

„Tankerul MIDVOLGA-2 a raportat că a fost atacat la 80 de mile de coastele noastre, în timp ce naviga din Rusia spre Georgia cu o încărcătură de ulei de floarea-soarelui“, a transmis acesta.

Potrivit site-ului de specialitate Marine Traffic, Midvolga 2 este un tanker de 140 de metri lățime, construit în 2014, ce navighează sub pavilion rusesc

Autoritatea navală turcă a transmis marți dimineață că, „în prezent, nu există condiții nefavorabile pentru cei 13 membri ai echipajului, iar nava nu a solicitat asistență. Nava navighează spre Sinop cu propriile mijloace.”

🚨MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir. pic.twitter.com/Ov9tEeswEk — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 2, 2025

Noile informații vin după ce preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni asupra unei „escaladări îngrijorătoare” în urma atacurilor cu drone revendicate de Ucraina şi care au lovit două petroliere în Marea Neagră vineri şi sâmbătă în apropierea coastelor Turciei.

„Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi viaţa în zona noastră economică exclusivă”, a subliniat preşedintele Turciei.

Erdogan a spus că în prezent „conflictul dintre Rusia şi Ucraina a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”. Prin urmare, „adresăm avertismentele necesare tuturor părţilor implicate.”

Două petroliere, Kairos şi Virat, care navigau sub pavilionul statului Gambia, dar fac parte din „flota din umbră” cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale, au fost lovite vineri seară de drone navale ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Nava Virat a fost lovită din nou sâmbătă dimineaţa.

Ambele petroliere se deplasau fără încărcătură către portul rusesc Novorossiisk, unde un alt atac ucrainean cu drone a scos din funcţiune un terminal petrolier pe unde este exportat de asemenea petrol kazah.

Ucraina a spus că a lovit cu succes două petroliere ale „flotei fantomă” ruse cu drone Sea Baby în Marea Neagră.

Un al treilea petrolier, Mersin, sub pavilion panamez, dar operat de o companie turcă şi folosit de asemenea la exportul de petrol rusesc, a fost avariat joi în Atlantic în apropierea statului african Senegal, în urma a patru explozii exterioare a căror cauză încă nu este clară.