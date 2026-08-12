După ce a anunțat recent că suferă de cancer la sân, fotomodelul Alina Pușcău revine cu noi informații despre starea sa de sănătate
Devenită celebră pentru prezentările făcute pentru Victoria Secret’s sau Pepe Jeans, Alina Pușcău se află în Statele Unite, la tratament.
Într-un reel postat în urmă cu câteva ore pe Instagram, Alina Pușcău a ținut să le mulțumească fanilor săi pentru susținerea pe care i-au transmis-o.
„Vreau să vă mulțumesc foarte pentru mesajele pe care le-am primit. Vă mulțumesc din suflet, nu m-am așteptat să fiu atât de mult iubită. Trec printr-o perioadă foarte grea, am început să am simptome, să dorm foarte mult, totul se mișcă în corp, pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, ca un fel de chimio local, parcă simt că lucrează la fiecare tumoră și o micșorează.
Am vorbit ieri cu doctorul și mi-a spus că încearcă să-mi salveze viața. Și a zis că toată lumea se roagă pentru mine ca să-mi salveze viața. Joi o să mă văd cu doctorul și să văd cum merge tratamentul, dar voi continua până pe 18 septembrie, sunt foarte slăbită, abia merg pe picioare”, a spus fotomodelul, care se află în State pentru tratament.
În vârstă de 44 de ani, Alina Pușcău a anunțat în urmă cu mai bine de o săptămână că are cancer la sân. „Viața bate filmul. Am cancer la sân. Am intrat în metastază”, a spus aceasta.
În aceste zile, Pușcău este protagonista unuia dintre show-urile difuzate de Antena 1, „Poftiți pe la noi”. Emisiunea a fost înregistrată anterior. Pușcău a fost în ultimii ani vedeta și altor show-uri de televiziune din România.