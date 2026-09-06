După ce a câștigat 134.000.000 de euro la Loto, și-a luat un Aston Martin second-hand și a donat jumătate din avere

O femeie din Marea Britanie care a câștigat, în 2019, un premiu de circa 134 de milioane de euro la Loto spune că a donat aproximativ jumătate din avere pentru cauze caritabile și nu regretă decizia, relatează The Independent.

Frances și soțul său, Paddy Connolly, au înființat după câștigarea premiului o fundație caritabilă, PFC Trust, prin care au sprijinit mai multe proiecte comunitare din nord-estul Angliei.

Din ziua norocoasă în care au încasat banii de la Loteria Națională, cuplul estimează că au oferit altor persoane aproximativ jumătate din suma câștigată.

Frances, fostă profesoară și asistentă socială care a crescut în Irlanda de Nord, a declarat că obișnuia să îi ajute pe cei din jur cu mult înainte de a deveni multimilionară.

Ea a declarat pentru agenția PA că oamenii tind să împartă ceea ce au atunci când consideră că au suficient.

„Depinde de ce îți dorești în viață. Dacă ambiția ta este să fii cea mai bogată persoană din lume și să ai influență asupra președinților, atunci trebuie să-ți păstrezi toți banii sau măcar o mare parte din eiDar nu cunosc pe nimeni care să nu împartă ceva. Cred că este în natura omului să împartă atunci când ajunge la un nivel la care are destul. «Destul» înseamnă ceva diferit pentru fiecare”, a spus Connolly.

Nu fac excese, în ciuda averii

Ea a explicat că în momentul în care a câștigat marele premiu avea peste 50 de ani și nu vedea rostul acumulării unei averi uriașe, atât timp cât familia sa avea deja asigurată o viață confortabilă.

În ciuda banilor din cont, cuplul a spus că are în continuare un stil de viață relativ modest. Bărbatul se ocupă în continuare de afacerile familiei din industria materialelor plastice și nu fac cumpărături excesive. Ba chiar și-au achiziționat produse la mâna a doua, , inclusiv un ceas Cartier și un automobil Aston Martin.

„Avem o viață minunată. Le spun mereu oamenilor că avem aceeași viață, doar că o trăim la un nivel mai înalt. Știi, nu ne-am schimbat prea mult, dacă vorbești cu prietenii mei”, a spus Frances Connolly.

„Nu pot eradica sărăcia”

Pentru a marca împlinirea vârstei de 60 de ani, mai mulți sportivi care îi apreciază acțiunile caritabile vor participa la la o serie de provocări sportive menite să strângă fonduri pentru fundația PFC Trust, din nord-estul Angliei.

Aceștia vor alerga, înota și pedala pe o distanță totală de 60 de mile (96 de kilometri), evenimentele urmând să se încheie cu participarea la semimaratonul Great North Run, cel mai mare eveniment de acest tip, de duminica viitoare.

Prin intermediul fundației pe care a deschis-o după câștigarea premiului la Loto, familia Connolly a achiziționat rulote destinate tinerilor îngrijitori, a finanțat proiecte privind combaterea singurătății și proiecte digitale pentru persoanele în vârstă, a distribuit alimente de urgență și a dotat cluburile sportive cu defibrilatoare.

„Mă străduiesc să le explic oamenilor că, deși sunt milionară, nu pot eradica sărăcia și, cu siguranță, nu pot face singură tot ce este necesar.(…) Cred că oamenii trebuie doar să fie invitați să facă asta și trebuie doar să aibă ocazia să facă exact ceea ce fac eu și să schimbe vieți.”, a declarat Frances Connolly.