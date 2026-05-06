După ce a făcut un anunț șoc, un miliardar maghiar din spatele lui Viktor Orban intră în vizorul anchetatorilor

Polițiștii maghiari au anunțat că anchetează companiile unuia dintre cei mai importanți actori din domeniul mass-media din Ungaria, care a obținut contracte profitabile în timpul guvernului condus Viktor Orban, aflat la sfârșitul mandatului, sub suspiciunea de deturnare de fonduri și spălare de bani, informează Reuters.

Cel de-al 30-lea cel mai bogat maghiar, Gyula Balasy, care până acum s-a ferit de ochii publicului, deține compania care au fost până de curând cel mai mare furnizor al aparatului de propagandă al guvernului Orban, conform Forbes Ungaria.

Anunțul poliției, făcut marți seara, a venit după ce Balasy a declarat că s-a oferit să predea firmele sale și o parte din investițiile sale statului, odată cu preluarea puterii de către noul guvern condus de Peter Magyar.

Balasy a spus că și-a oferit companiile statului „nu pentru că aș avea ceva de ascuns sau pentru că am făcut ceva ilegal sau greșit”. El a spus că conturile mai multor companii ale sale au fost înghețate lunea trecută.

Anchetă pentru deturnare de fonduri și spălare de bani

Balasy nu a precizat dacă băncile sau autoritățile fiscale au blocat conturile, însă a precizat că sunt blocate 10 miliarde de forinți și 500 de angajați riscă să nu își primească salariile, potrivit Forbes Ungaria. De asemenea, ar pune în pericol și difuzarea MotoGP și finala Ligii Campionilor.

Grupul Lounge al lui Balasy nu a răspuns întrebărilor trimise prin e-mail de Reuters pe marginea acestui subiect.

Magyar, al cărui partid de centru-dreapta Tisza l-a înlăturat de la putere pe Orban după 16 ani în urma alegerilor de luna trecută, va depune jurământul pe 9 mai în calitate de prim-ministru. El s-a angajat să ia măsuri dure împotriva corupției și să „recupereze bunurile statului furate”.

Pe 28 aprilie, Magyar a declarat că autoritățile fiscale din Ungaria au blocat transferurile de fonduri în străinătate efectuate de persoane neidentificate care are legături cu un consilier de rang înalt al lui Orban.

Poliția maghiară a declarat marți că, pe baza informațiilor furnizate de unitatea specială a autorității fiscale NAV, a fost lansată o anchetă pentru deturnare de fonduri și spălare de bani „împotriva unui autor necunoscut”.

Bani confiscați și conturi blocate

„Aceste proceduri includ o anchetă privind aspecte legate de grupul de companii organizatoare de evenimente, care a fost dezvăluit chiar de directorul general în presă”, a declarat poliția, referindu-se la un interviu acordat de Balasy site-ului de știri Kontroll luni seara.

„În cursul anchetei, au fost confiscate fonduri și au fost înghețate conturi”, a adăugat poliția.

Poliția a declarat că a lansat, de asemenea, o anchetă separată asupra aceluiași grup de companii „în legătură cu contracte supraevaluate, sub suspiciunea de deturnare de fonduri împotriva unui autor necunoscut”.

Firmele lui Balasy au conceput campania electorală anti-Ucraina a lui Orban, care a prezentat votul din aprilie ca o alegere între război și pace, precum și, printre multe altele, campaniile sale anti-imigrație din trecut, câștigând sute de contracte de la Oficiul Național de Comunicare al lui Orban.

Transparency International a declarat că numai în perioada 2019-2021, companiile lui Balasy, Lounge Design, New Land Media și Media Dynamics, au câștigat contracte de stat în valoare totală de 295 de miliarde de forinți, echivalentul a peste 960 milioane de dolari, în mare parte de la Oficiul Național de Comunicare, care s-a ocupat de campaniile lui Orban și a jucat un rol esențial în câștigarea alegerilor anterioare.