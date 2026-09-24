După ce a fost exclus din turneul lui Ed Sheeran, rapperul american Macklemore își anunță propriul turneu dedicat Palestinei

Rapperul american Macklemore, care a fost retras din rolul de artist care urma să deschidă concertele lui Ed Sheeran din cauza declarațiilor sale pro Pralestina, a anunțat joi că va susține propriul turneu de concerte intitulat „Free Palestine”, care va începe luna viitoare, potrivit Reuters.

Turneul va debuta la Dublin, Paris și Londra, a anunțat Macklemore într-o postare pe Instagram. Datele concertelor din SUA, precum și numele celorlalți artiști care vor participa, vor fi anunțate ulterior, a precizat rapperul. El a adăugat că încasările vor fi donate unor organizații care sprijină poporul palestinian.

„Nu mai funcționează să fii apolitic în timpul unui genocid. Oamenii le cer artiștilor să se implice, să se informeze și să fie alături de comunitate. Să folosească scena pentru mai mult decât divertisment. Să ia atitudine atunci când apelul pentru o Palestină liberă se lovește de încercări de a-l reduce la tăcere”, a spus el.

Rapperul laureat al premiilor Grammy urma să susțină încă opt concerte alături de Ed Sheeran, însă a fost scos din turneu luna trecută, după declarațiile făcute în timpul unui concert în New Jersey.

„Unul dintre principalele motive pentru care am vrut să fac acest turneu, încă de la început, a fost să pot urca pe scenele unor astfel de stadioane și să spun două cuvinte care îmi sunt foarte dragi: «Palestina liberă»”, a spus el pe scenă.

Macklemore a spus că proprietarii stadioanelor unde urma să concerteze Sheeran s-au opus declarațiilor sale.

Oficialii israelieni au respins ferm acuzațiile potrivit cărora acțiunile Israelului în Gaza ar constitui un genocid și susțin că acestea sunt justificate prin dreptul la autoapărare.

Ed Sheeran, cântăreț și compozitor britanic, unul dintre cei mai bine vânduți artiști din lume, a spus că decizia de a-l scoate pe Macklemore din turneu a aparținut organizatorilor, nu lui, și că a încercat să găsească o soluție. La un concert susținut la Philadelphia, el și-a cerut scuze pentru modul în care a gestionat situația și a denunțat drept „de nejustificat” modul în care Israelul tratează locuitorii din Gaza.

Macklemore a criticat în repetate rânduri ofensiva Israelului în Gaza și ocupația israeliană din Cisiordania.

„Dacă ultimele câteva săptămâni ne-au arătat ceva, este faptul că în ultimii trei ani s-a produs o schimbare. A existat o trezire colectivă în ceea ce privește eliberarea palestinienilor, puterea miliardarilor care încearcă să cenzureze acest apel și ceea ce așteptăm acum de la artiști”, a spus Macklemore joi.

„Ceea ce mi s-a întâmplat mie este mai important decât un singur artist sau o singură scenă. Când miliardarii pot decide ce voci au voie să se audă pe scenă și care sunt considerate prea periculoase pentru a fi ascultate, toată lumea ar trebui să fie atentă”, a adăugat el.