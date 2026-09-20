Ed Sheeran numește situația din Gaza „de nejustificat”, la primul concert după ce turneul său a intrat în criză

Artistul pop s-a confruntat cu valuri de boicot după ce rapperul Macklemore a fost exclus din turneul său din cauza unor declarații pro-palestiniene făcute pe scenă la începutul acestei luni.

Ed Sheeran și-a început concertul din Philadelphia vorbind despre Gaza, unde a numit situația „catastrofală și de nejustificat”. A fost prima lui apariție pe scenă după scandalul care i-a dat peste cap turneul, potrivit The Guardian.

„Mi s-a frânt inima când am văzut amploarea devastării și a pierderilor de vieți omenești, în special a copiilor”, a declarat Sheeran cu lacrimi în ochi. El a mai spus că își dorește ca muzica și spectacolele sale să promoveze unitatea și umanitatea, nu politica.

Turneul „US Loop Tour” al lui Sheeran se află în criză de luni, de când rapperul Macklemore a fost eliminat din deschidere. Proprietarii stadioanelor care găzduiesc următoarele spectacole s-au opus prezenței acestuia, după ce rapperul a strigat „Palestina liberă” pe scenă în New Jersey, la începutul acestei luni.

Sheeran, în vârstă de 35 de ani, a negat că ar fi stat în spatele deciziei de a-l elimina pe Macklemore, dând vina în schimb pe organizatorul turneului. Ulterior, patru formații din programul de deschidere s-au retras din turneu, emițând declarații publice în care își exprimau sprijinul față de palestinieni.

Sheeran a fost acuzat de critici că nu a reușit să le țină piept proprietarilor stadionului și a fost ținta unor apeluri la boicot.

Manifestanții pro-palestinieni protestează în apropierea stadionului Lincoln Financial Field înaintea concertului lui Ed Sheeran din Philadelphia, 19 septembrie 2026. Credit line: Matthew Hatcher / AFP / Profimedia

„Îmi pare foarte, foarte rău”

Vorbind de pe scenă la începutul concertului de sâmbătă, el a spus: „A trebuit să iau și să fac decizii dificile, iar acum fac greșeli și îmi pare foarte, foarte rău pentru ele.”

„Nu vreau să-mi dezamăgesc fanii și nu mi-am dorit niciodată să fiu un muzician activist, dar această situație m-a plasat în mijlocul unei dezbateri importante și aprinse despre libertatea de exprimare și despre cea mai complexă problemă politică de pe planetă”, a continuat el.

Înainte de concert, un mic grup de manifestanți pro-palestinieni s-a adunat în fața stadionului. Hillary Steinberg, din Philadelphia, a spus că a cumpărat bilete cu un an în urmă, dar le-a returnat pentru a participa la manifestație, dezamăgită de faptul că Sheeran nu a luat o poziție clară.